Appuntamento nel fine settimana con l' ottava edizione del ' Festival della Magia di

Basabanchi repete : Appuntamento imperdibile nel convento delle risate : Questi gli orari dei prossimi spettacoli: domenica 28, ore 16:30 martedì 30, ore 20:30 mercoledì 31, ore 20:30 Prenotazioni e prevendite presso le biglietterie del Teatro Bobbio e del Ticketpoint.

Beach volley - World Tour 2019 - Las Vegas. Quanta Italia nell’ultimo grande Appuntamento dell’anno! : Scatta oggi con le qualificazioni maschili e femminili il torneo più importante dell’autunno del World Tour, il 4 Stelle di Las Vegas, organizzato dalla FIVB in collaborazione con la società di Kerri Walsh Jennings, la p1440 che si propone di offrire una valida alternativa all’AVP ai giocatori statunitensi e non solo. Quattro le coppie Italiane al via del torneo, tutte già inserite nel tabellone principale. In campo maschile tornano ...

Italia Under 21 - Di Biagio nel postpartita : “Squadra in crescita - col Belgio Appuntamento in finale” : È un Di Biagio apparentemente deluso quello che si presenta ai microfoni Rai nel post partita di Italia-Belgio: “Se fosse finita pari, il risultato ci sarebbe stato stretto”. Il ct dell’Under 21 ha comunque visto alcuni segnali positivi nella gara di stasera: “Ho visto delle buone cose, il Belgio ha trovato gol in una delle rare occasioni offensive. Una squadra in crescita, abbiamo fatto un buon calcio. Non ...

Sagra del Vino a Montevago - Appuntamento nel fine settimana : Due giorni di degustazioni di vini e prodotti tipici della Valle del Belìce, workshop e spettacoli: tutto pronto per la 23edizione della Sagra del Vino di Montevago . L'appuntamento è sabato 13 e domenica 14 ottobre. La manifestazione enogastronomica, presentata quest'anno per la prima ...

Suzuki - torna Appuntamento con raduno nelle cave di Carrara : ... che permetteranno loro di andare alla scoperta di questo territorio, che si sviluppa tra il mare e le Alpi Apuane, comprendendo le cave di marmo più celebri del mondo. E proprio in una cava privata ...

La scomparsa di Jackson in Grey’s Anatomy 15×03 e il primo Appuntamento di Meredith nel 15×04 (promo) : Grey's Anatomy 15x03, nonostante sia il primo episodio dopo la doppia première di stagione, somiglia più ad un riempitivo: poca sostanza nella terza puntata del medical drama in onda il 5 ottobre su ABC, con una sola novità di rilievo. Jackson Avery è scomparso, all'improvviso, avvisando i colleghi con una mail e la fidanzata Maggie con un messaggio vocale: il chirurgo estetico del Grey Sloan Memorial Hospital si è allontanato, ...

Al via le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo : Appuntamento domani nel pre partita : Si terranno domani , nel pre partita di Arezzo-Arzachena, le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo. Sono 44 i modelli fatti pervenire da tifosi e simpatizzanti al comitato ...

F. Bruno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - Appuntamento il 28 settembre al Muse - : Tra le varie iniziative: "Stands demo" , dalle 17.30 all'interno del Muse, , decine di postazioni dove sperimentare e capire la scienza attraverso piccole dimostrazioni; "Caccia alla scienza" per ...

F. Bruno Kessler * ' la NOTTE DEI RICERCATORI 2018 : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza - Appuntamento il 28 settembre al ... : Un'occasione per immergersi nel mondo della scienza, incontrare ricercatrici e RICERCATORI, scoprire come lavorano, porre loro delle domande e divertirsi con esperimenti, dimostrazioni e spettacoli. È la NOTTE dei RICERCATORI, evento programmato ogni anno l'ultimo venerdì di settembre in contemporanea europea. In Trentino l'edizione 2018 è organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler, ...

Rocca Brancaleone. Torna l'Appuntamento con la Festa medievale nella rocca restaurata : Dalle 10 alle 19 nel parco si alterneranno combattimenti di armigeri, spettacoli di sbandieratori e tamburi, danze rinascimentali, dimostrazioni di tiro con l'arco e di falconeria e tanto altro. ...

Venerdì nelle strade di Mestre torna l'Appuntamento con 'Happy Friday' : ... nell'ambito del programma delle "Città in Festa", "Happy Friday", manifestazione che si svolge nelle principali strade mestrine e che si contraddistingue per spettacoli, musica e promozioni ...