Apcoa Flow guida l’automobilista al parcheggio più vicino e consente di pagare la sosta

(Di venerdì 9 novembre 2018)è un'applicazione che aiuta l'utente a trovarecon la possibilità disenza contanti in più di 100.000 posti auto in tutta Italia. Non è necessario fare il ticket alla colonnina e nemmeno esporlo sul parabrezza, ma basterà stampare ed esporre il tagliando dell'app dal sito.it. L'articolol’automobilista alpiùdilacon lo smartphone proviene da TuttoAndroid.