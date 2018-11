Anticipo serie A | 1-1 tra Frosinone e Fiorentina

Basket - Serie A 2018-2019 : Reggio Emilia batte Varese con 27 punti di Ledo nell’Anticipo del mezzogiorno : Vittoria per la Grissin Bon Reggio Emilia nel secondo anticipo del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione allenata da Devis Cagnardi ha superato la Openjobmetis Varese col punteggio di 74-68, portandosi a quota 4 punti in classifica e tornando a respirare dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. Dopo i 41 punti messi a referto a Cantù, Ricky Ledo firma un’altra grande prova individuale segnandone 27, cui aggiunge 9 ...

Anticipo serie A - Napoli-Empoli 5-1 : 22.25 Il Napoli sfrutta l'Anticipo per accorciare sulla Juventus. Il 5-1 interno sull'Empoli porta i partenopei a -3. Il diagonale di giustezza di Insigne al 9', su assist di un ottimo Koulibaly, mette la gara in discesa per i partenopei. Diverse occasioni nel primo tempo, il raddoppio è firmato Mertens (38') in diagonale dal limite. Napoli distratto nella ripresa. Caputo,su bella imbeccata di Krunic, accorcia al 58'. Mertens (64') ...

Basket - Serie A 2018-2019 : a Varese l’Anticipo del mezzogiorno - Trento mai così male a inizio stagione : L’anticipo di mezzogiorno del terzo turno del campionato di Serie A 2018-2019 è appannaggio dell’Openjobmetis Varese, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli ...

Basket - 3a giornata Serie A 2018-2019 : Cantù espugna Cremona nell’Anticipo : Dominio assoluto della Red October Cantù nell’anticipo della terza giornata della Serie A di Basket. I brianzoli si impongono 96-79 in casa della Vanoli Cremona. Una partita controllata dall’inizio alla fine da parte della squadra di Pashutin, che ha in Davon Jefferson e Frank Gaines i migliori, rispettivamente con 25 e 22 punti. A Cremona non bastano i 20 di un comunque ottimo Giampaolo Ricci e i 21 di Andrew Crawford. Grande inizio ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’Anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Diretta Serie A della nona giornata su Dazn e Sky : in Anticipo Juve-Genoa sabato alle 18 : Archiviato l'impegno con le nazionali in Nations League, nel fine settimana torna la Serie A con la nona giornata [VIDEO]. Sara' un turno sensazionale con l'attesissimo derby di Milano. Le partite si disputeranno a cavallo tra sabato 20 e lunedì 22 ottobre e solo tre di esse verranno trasmesse in Diretta streaming sulla piattaforma di Dazn. Tutte le altre, invece, saranno visibili su Sky. Chi possiede l'abbonamento a quest'ultima pay-tv potra' ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di Anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

Basket - Serie A : al PalaVela c'è l'Anticipo Torino-Trieste : Seconda giornata di campionato con un solo anticipo in programma, al PalaVela di Torino tra la Fiat e l'Alma Trieste, palla a due alle 20.30, diretta su Eurosport 2,, due squadre che all'esordio sono ...

Serie A - Anticipo Udinese-Juventus 0-2 : 19.52 Nessuno ferma la Juve (otto su otto): non ci riesce nemmeno una buona Udinese, battuta 0-2 alla 'Dacia Arena'. Primo tempo giocato quasi tutto nella metà campo friulana.Pjanic sfiora l'incrocio,al 33' testa vincente di Bentancur su cross Cancelo.Scuffet strepitoso su Mandzukic, poi Ronaldo raddoppia con un sinistro imparabile (37').Unico sussulto Udinese con Barak:palo scheggiato al 43'. Ripresa.Salvataggio sulla linea di Alex Sandro su ...

Serie A - Anticipo Torino-Frosinone 3-2 : 22.25 Scala la classifica il Toro (12 punti) che nell'anticipo supera 3-2 il malmesso Frosinone,sempre penultimo a quota 1 Gara subito in mano ai granata. Finisce sul palo il diagonale di Belotti (6'), al 20' segna Rincon con una gran botta dal limite. Raddoppio Toro in avvio ripresa:Sportiello salva su Zaza,ma nulla può sul tap-in di Baselli (46'). Meite sfiora il tris,poi il Frosinone si sveglia: Goldaniga accorcia (58'), Ciano pareggia di ...

Calendario Serie A settima giornata in diretta su Dazn e Sky : nell'Anticipo due big match : A cavallo tra sabato 29 settembre e lunedì 1 ottobre si terra' la settima giornata di Serie A 2018/2019. In programma figurano due big-match che verranno giocati nell'anticipo di oggi. Si parte alle ore 15.00 con il Derby della Capitale [VIDEO] Roma-Lazio e si chiudera' lunedì sera con Sampdoria-Spal. Anche in questo turno di campionato i match in diretta streaming su Dazn saranno tre, ossia: Inter-Cagliari, Bologna-Udinese e ...

Serie A - Anticipo Juventus-Napoli 3-1 : 19.55 Punteggio pieno e +6 in classifica. La Juventus batte 3-1 in rimonta il Napoli e vola.Ennesima prova di solidità della squadra di Allegri che stende una diretta concorrente per lo scudetto. Zielinski colpisce il palo da lontano. Errore in uscita della Juve e vantaggio azzurro:Callejon assiste Mertens (10'). Pari Juve con Mandzukic su cross di CR7 (26'). Trema il Napoli su punizione di Ronaldo e seguente mischia. In avvio di ripresa bis ...

Serie A/ Anticipo Udinese-Lazio 1-2 : Il tabellino : Alla Dacia Arena la Lazio conquista la quarta vittoria di fila in campionato. Contro l'Udinese decidono i gol di Acerbi e Correa. Ai fiulani non basta la rete di Nuytinck. Colpo della Lazio a Udine (1-2). Con questo successo i biancocelesti si insediano momentaneamente al secondo posto (12 punti) alla pari con il Napoli. Primo tempo avaro di emozioni. Ripresa subito vibrante con una grande parata di Strakosha su Fofana (46'). La gara si ...

Calendario Serie A - la 6^ giornata in diretta su Sky e Dazn : nell'Anticipo c'è l'Inter : Questa settimana c'è il turno infrasettimanale [VIDEO] della sesta giornata di Serie A. Si parte oggi 25 settembre con Inter-Fiorentina in programma al Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00 e ad arbitrare il match-clou sara' Mazzoleni. Si tratta di una sfida delicata per i nerazzurri reduci da una vittoria entusiasmante nel precedente turno contro e che ha riacceso la possibilita' di vincere il campionato. Le ...