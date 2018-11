: LA GARA FINISCE IN PARITA' CLICCA QUI: - NCN_it : LA GARA FINISCE IN PARITA' CLICCA QUI: - MundoNapoli : Serie A, l’anticipo tra Frosinone e Fiorentina termina in parità - MundoNapoli : Termina 1- 1 il primo anticipo della dodicesima giornata del Campionato di Serie A tra Frosinone e Fiorentina. Viol… -

Parità nell'del 12° turno. Viola in pressione per tutto il primo tempo. Sportiello risponde a Simeone e alla punizione di Biraghi.Occasione per i ciociari con Capuano,che di testa gira a lato la sponda di Ariaudo. Al 38' 'autopalo' di Beghetto sul cross di Biraghi, poi Benassi sfiora il montante. al 47' gli ospiti trovano il gol: cross di Chiesa, colpo di testa beffardo di Benassi. Ilcerca il pari, i viola mancano il raddoppio con Veretout e Chiesa. All'89' Pinamonti carica il destro da 25 metri e fa centro.(Di venerdì 9 novembre 2018)