Andrea Larosa | top fit influencer in Italia | «Per tornare in forma? Appassionatevi»

(Di venerdì 9 novembre 2018) Sai quando leggi che quella o quell’altra star si tiene insenza fatica, mangiando pasta, pizza e dolci quando ha voglia, senza sbattersi troppo in palestra, insomma, ha quel fisico lì ma non fa nulla di eclatante per mantenersi in? Ecco, non è vero. Ma no, dai, chi ci crede che è solo questione di Dna o che la sua tiroide funziona meglio di quella di milioni di donne che lottano quotidianamente con pancetta e coulotte de cheval? È vero, capita di avere quella “maledetta” amica che si ingozza di junk food, non si muove se non in auto e non prende un grammo neanche a pagarla, ma è comunque sempre un’eccezione. Quelle come noi, la fatica devono farla, invece, e per rimettersi ino non perderla del tutto, devono darsi delle regole ogni giorno. E darsi delle regole, in una vita che già di per sé obbliga a fare molte cose che non sono esattamente divertenti, è un’ulteriore ...