Anche le telenovelas ridono

(Di venerdì 9 novembre 2018) Esperanza Mia Non solo lacrime, misteri, lotte di potere. La telenovela in Centro e Sud America è sinonimodi trovate comiche, equivoci, divertenti imprevisti. Sono le cosiddette novelas-comedia o, come sono conosciute in Argentina e Cile, tiras e teleseries. Nel quarto capitolo del nostro viaggio nel mondo del nuovo melodramma latinoamericano, dopo essere andati alla scoperta delle novelas thriller, di quelle che si ispirano alle vite dei narcotrafficanti e delle produzioni brasiliane, approfondiamo questo sottogenere sempre più popolare negli ultimi 10 anni. L’Argentina ha sfornato molti titoli: da maggio, ad esempio, è in onda sul canale leader, Telefè, dal lunedì al giovedì alle 22,30, Cien Dias Para Enamorarse, Cento Giorni per Innamorarsi. Protagonisti sono Gastón (Juan Minujín) e Laura (Carla Peterson), coppia in crisi dopo 18 anni di matrimonio e due figli. I due provano a ...