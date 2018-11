Ancelotti | “Gli insulti negli stadi sono il problema del nostro calcio”

ilnapolista

(Di venerdì 9 novembre 2018) In conferenza stampa Carloin conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli: «Finora abbiamo fatto bene, si può fare ancora meglio. Stiamo cercando il modo per riuscire a crescere ancora, le insidie dobbiamo superarle tutti i giorni. Domani affrontiamo una partita pericolosa, temibile, abbiamo brutti ricordi recenti a Marassi. Giochiamo contro una squadra in difficoltà, quindi motivatissima. I tifosi del Genoa sosterranno la loro squadra, perciò sarà ancora più complicato. Domani siamo chiamati a una prova di maturità, è sempre facile trovare grandi motivazioni contro il Psg, contro il Genoa è una situazione diversa, soprattutto dopo una partita di Champions. La maturità ti permette di essere al 100%». Il turn over e Milik: «Spero che la notte di Marassi possa essere soprattutto la notte del Napoli. Valuteremo le condizioni fisiche dei calciatori, abbiamo bisogno di una certa ...