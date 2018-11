Amazon Grazie 1000 | 10 euro di sconto per ringraziare gli italiani

Gli auricolari senza fili - economici e con l’assistente vocale integrato sono in arrivo grazie ad Amazon e Qualcomm : Immaginate un paio di auricolari senza fili e con un assistente vocale integrato. Ci sono già alcuni prodotti del genere sul mercato, però costano molto. Amazon e Qualcomm – terzo produttore al mondo di processori alle spalle di Intel e Samsung – hanno deciso di unire le forze per abbattere i prezzi di questi dispositivi e renderli alla portata di tutti. In particolare, Qualcomm ha realizzato un kit di sviluppo in grado di dialogare ...