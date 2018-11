Ama | oltre 10 100 tonnellate materiali non riciclabili raccolti ultime 72 ore

Aurora RAmazzotti - i teneri auguri per papà Eros su Instagram : “Il mio amore per te va oltre ogni cosa” : Eros Ramazzotti compie 55 anni e a fargli gli auguri c’è sua figlia Aurora, che su Instagram gli ha dedicato un post pieno d’amore. Era il 1996 quando Eros dedicò alla figlia appena nata il singolo L’Aurora, che è diventato uno dei brani più amati e conosciuti del cantante romano. Da allora sono trascorsi 21 anni, l’artista non è più sposato con Michelle Hunziker, e nel 2014 è convolato a nozze con la modella Marica ...

Eros RAmazzotti compie 55 anni - dedica d'amore della figlia Aurora : 'Il mio amore per te va oltre ogni cosa' : Ramazzotti è senza alcun dubbio uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, anche grazie a quella sua caratteristica che lo ha reso inconfondibile negli anni, cioè la sua voce nasale. Un ...

Aurora RAmazzotti - teneri auguri per papà Eros : "Il mio amore per te va oltre ogni cosa" : Oggi Eros Ramazzotti compie 55 anni e la sua primogenita Aurora gli ha dedicato un dolce messaggio sui social

Bmw richiAma oltre 1 mln di vetture diesel a rischio incendio : Roma, 23 ott., askanews, - Maxi richiamo in riparazione della tedesca Bmw, oltre un milione di veicoli diesel a causa di un problema con l'impianto di scarico che 'in casi estremi - ha affermato la ...

Decreto fiscale - dalla rottAmazione ter al fondo per il porto di Genova. Cosa contiene la norma oltre alla “manina” : Condono fino a 100mila euro “per singola imposta e per periodo di imposta e comunque non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato” pagando il 20% del non dichiarato, in 5 anni, senza sanzioni e more. Con tanto di giallo sulla manina che ha inserito l’impunibilità per gli evasori. rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a mille euro per “ripulire” i conti pubblici, sconti per chiudere le controversie tributarie in funzione del ...

Harvard ha chiesto il ritiro di oltre 30 ricerche di un cardiologo italiano di fama mondiale : Gli studi di Piero Anversa che avrebbero dovuto rivoluzionare i trattamenti per il cuore con le staminali contengono falsificazioni e inesattezze, dicono

Maltempo Sicilia : in tilt impianti idrici a Messina - oltre 200 chiAmate : Il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri Messina vede, adesso, i tecnici di AMAM impegnati per garantire il più rapido ripristino della funzionalità del servizio idrico ma anche di quello fognario e, per questo, innanzitutto, nel monitoraggio di tutti gli impianti, per verificare lo stato dei collegamenti alla telemetria. “In alcune zone della città e dei villaggi – si spiega in una ...

Toyota richiAma oltre due milioni di auto ibride a rischio incidente : Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di auto con la stessa ...

Ama - Minnucci (PD) : “Oltre la puzza pure i licenziamenti” : Roma – “La questione rifiuti a Roma sta prendendo una piega piuttosto pericolosa: oltre la puzza, i rifiuti che invadono le strade e i topi che bivaccano sui marciapiedi, ora su Ama aleggia il rischio fallimento”. “L’ingiustificato ritardo dell’approvazione del bilancio della partecipata da parte del Campidoglio potrebbe aprire le porte al licenziamento di oltre 7mila lavoratori che, in assenza di un serio piano industriale, ...

Acqua minerale - ritirate bottiglie con tricloetilene oltre i limiti/ Ultime notizie : ecco i lotti richiamati : Acqua minerale, ritirate bottiglie con tricloetilene oltre i limiti: ecco i lotti richiamati e gli effetti sulla salute.

Torna 'Vita Da Amare' per oltre 100 ragazzi speciali : VITA DA aMARE è stata premiata alla Festa dello Sport di Lodi e insignita del Premio Corallo per il Sociale 2018 ad Alghero. Testimonial di eccezione della nuova edizione sarà Giusy Versace , che ...

Mirabilandia. Oltre 3000 persone al primo PigiAmalandia Party al parco divertimenti romagnolo : ... un fantastico Contastorie per accompagnare gli ospiti più giovani nel magico mondo delle fiabe comodamente sprofondati in enormi cuscini, una Silent Disco di Pigiamalandia per i teenagers e una ...

Toyota - oltre un milione di auto ibride richiAmate in tutto il mondo : Toyota ha annunciato ieri un massiccio piano di richiamo, che interesserà 1,03 milioni di autoveicoli con tecnologia ibrida a livello mondiale, sugli oltre 12 milioni venduti in totale dalla casa nipponica. Le zone interessate, oltre al Giappone, saranno prevalentemente il Nord America e l’Europa, e i modelli coinvolti saranno anche a marchio Lexus. In particolare, tra le auto indicate dalla casa giapponese ci sono la Prius (anche nella ...

Toyota richiama oltre un milione di ibride : Dopo un caso di corto circuito, il Ministero dei Trasporti del Giappone e Toyota hanno deciso un richiamo a livello nazionale per salvaguardare la sicurezza e difendere la tecnologia ibrida, richiamo che la Casa ha esteso a livello mondiale. Toyota richiamerà quindi 1,03 milioni di veicoli ibridi, inclusi quelli a marchio Lexus.