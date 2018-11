Allerta meteo oggi in Liguria | allerta gialla dell' Arpal per piogge e temporali

Allerta meteo Sardegna : temporali in arrivo : Nuova Allerta Maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico dalle 12 alla mezzanotte di venerdì 9 novembre. Le zone interessate sono Iglesiente, Logudoro, bacini Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente fino a moderati nella seconda parte della ...

Allerta meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia : avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, favorirà l’apporto di flussi più umidi ed instabili sulle nostre regioni nord-occidentali, determinando, dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta meteo - nuovo brusco peggioramento con lo scirocco : violenti temporali in Liguria - caldo anomalo in tutt’Italia : 1/14 ...

Allerta meteo Piemonte : criticità gialla nelle valli Belbo Bormida e Scrivia : Ancora Allerta Meteo in Piemonte, dove si prevedono ancora piogge, ma sporadiche e meno intense rispetto a quelle dei giorni scorsi, fino all’inizio del weekend. Resta infatti, fino a domani, l’Allerta gialla nel bollettino Meteo emesso da Arpa, per i temporali nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo. la quota neve resta attorno ai 2.000 metri. Nella seconda parte di novembre – secondo ...

Allerta meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della piena del Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

Allerta meteo Sardegna : domani criticità “gialla” per rischio idrogeologico : Nuova ondata di maltempo in arrivo in Sardegna: l’Allerta Meteo codice “giallo” scatterà domani, venerdì 9 novembre, in riferimento alle zone del Sulcis-Iglesiente, Oristanese, Sassarese e Nuorese, escluse Ogliastra e Gallura. L’avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico diffuso dalla Protezione civile regionale è stato esteso fino alla mezzanotte. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: domani criticità ...

Allerta meteo Liguria : da domani ancora temporali : Dopo solo poche ore di tregua, la Protezione civile della Liguria ha diffuso una nuova Allerta Gialla per temporali, emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Essa riguarda tutta la regione, dalle 7 alle 18 di domani. Le previsioni riguardano infatti l’arrivo di nuove piogge. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a ...

Allerta meteo Piemonte : criticità per il Lago Maggiore e il Lago d’Orta : Sono in progressivo miglioramento le condizioni Meteo su tutto il Piemonte. Lo rileva Arpa che conferma l’Allerta Meteo gialla solo sulla zona del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, tra Novara e Verbania, per rischio residuo di locali allagamenti. Fino a domani, inoltre, sono previste precipitazioni generalmente deboli, più persistenti sulle zone al confine con la Liguria e la Lombardia. L’Aipo, intanto, fa sapere che i ...

Allerta meteo - lo Scirocco non si ferma più : nuova violenta ondata di maltempo tra Giovedì 8 e Venerdì 9 al Nord : 1/11 ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Allerta meteo arancione al Nord/ Maltempo ultime notizie - emergenza piogge in Piemonte - Veneto e Lombardia - IlSussidiario.net : Maltempo, Allerta meteo arancione al Nord: sarà emergenza piogge in Piemonte, Veneto e Lombardia, giornata di rovesci in gran parte dell'Italia

Allerta meteo - ennesimo fronte temporalesco avanza sull’Italia da Ovest : nuova ondata di nubifragi e grandinate anche al Centro/Sud [MAPPE] : 1/7 ...

Maltempo - mercoledì da Allerta meteo : il nuovo bollettino della protezione civile : Sulla base delle ultime previsioni meteo disponibili il Dipartimento della protezione civile ha emesso un nuovo avviso di...

Allerta meteo Veneto : ancora maltempo per le prossime ore : Non e’ ancora finito lo stato di criticita’ idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14.00 di giovedi’ 8 novembre, nel quale si dichiara l’Allerta arancione nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in ...