Allatta la figlia di 9 anni e viene accusata di pedofilia Ma lei | Fa bene alla

ilgiornale

: RT @Gazzettino: Mamma #allatta al seno la #figlia fino a nove anni e viene accusata di pedofilia - ilcosti : RT @Gazzettino: Mamma #allatta al seno la #figlia fino a nove anni e viene accusata di pedofilia - Il24ventiquattr : Allatta al seno la figlia di 9 anni, insultata su Facebook: 'Pedofila' - Il 24 - Gazzettino : Mamma #allatta al seno la #figlia fino a nove anni e viene accusata di pedofilia -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Ha deciso di continuare adre al seno ladi nove, cosa da aiutarla a rafforzare le difese immunitarie. È la storia di una donna e mamma inglese di 50, che si dice convinta del fatto che il latte materno serva a prevenire diverse malattia. Motiva per il quale non ha alcuna intenzione di smettere.Insomma, la signora britca è un'accanita fan del cosiddetto svezzamento naturale che vuole che le madri continuino adre i propri figli fin quando hanno latte.Ora, però, la donna è statadie abuso su minore - venendo pesantementee minacciata sui social - dopo aver raccontato pubblicamente la sua pratica al The Sun e soprattutto dopo aver rivelato che suanon vorrebbe più bere il latte materno: "Non mi sento triste per questo, anche se un po" quella sensazione mi manca"."Negli ultimi tempi si è nutrita del mio latte una volta ...