Alla Biblioteca Nazionale nasce il fondo dei libri di Pino Rauti

L’Infinito di Leopardi è salvo - ma Alla Biblioteca Nazionale di Napoli piove dal tetto : piove in un luogo sacro della cultura italiana, la Biblioteca Nazionale di Napoli , dove è custodita la documentazione autografa dei "Canti" e dello "Zibaldone" di Giacomo Leopardi . Uno scenario da incubo che rivela lo stato di trascuratezza del nostro patrimonio culturale. Cosa c'è da aspettarsi alle prossime piogge? Di vedere inzuppati d'acqua i manoscritti de "L'infinito" e del "Sabato del villaggio"?Continua a leggere

Fioretti di San Francesco - Alla Biblioteca Nazionale di Napoli il manoscritto in mostra : Un codice del 1492 in raffinata scrittura gotica è esposto alla Biblioteca Nazionale di Napoli dove è contenuto il manoscritto cartaceo dei Fioretti di San Francesco ricopiati da Alexander de Bolinis. Fino a fine ottobre sarà visitabile nell'ambito della mostra “In viaggio tra libri e manoscritti alla scoperta dei fondi della Biblioteca ”.Continua a leggere

Alla Università Europea di Roma inaugurata una biblioteca della Fondazione De Gasperi : L'Università Europea di Roma - si legge in una nota - ritiene che il raccordo tra il mondo accademico e il mondo della cultura sia di fondamentale rilievo per la preparazione dei giovani e per il ...