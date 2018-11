Alfa Romeo Giulia | la berlina italiana vince due prestigiosi riconoscimenti agli sport

Incentivi rottamazione auto novembre : Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta in offerta : I nuovi Incentivi rottamazione auto di Fiat e Alfa Romeo sono validi fino al prossimo 30 novembre e hanno in oggetto alcuni dei modelli più noti delle due case automobilistiche italiane, tra cui la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Giulietta. Le offerte delle due aziende del nostro Paese vanno ad aggiungersi alle promozioni di Ford, Toyota e Opel [VIDEO], anche loro in scadenza entro la fine del mese. La quasi totalita' delle promo prevede ...

Alfa Romeo Giulietta Veloce S : la serie sportiva a tiratura limitata arriva in Italia [FOTO e PREZZO] : Realizzata in soli 200 esemplari la Giulietta Veloce S viene proposta ad un prezzo non proprio alla portata di tutti La Casa del Biscione introdurrà sul mercato Italiano la nuova Alfa Romeo Giulietta Veloce S, versione sportiva e a tiratura limitata della famosa due volumi Italiana. Realizzata in una serie di appena 200 esemplari, la Giulietta Veloce S verrà proposta ad un prezzo di ben 38.000 euro, giustificato dai suoi contenuti tecnici ...

Nuova Alfa Romeo GTV : la Gran Turismo Veloce con un cuore da 600 CV [FOTO] : La futura sportiva della Casa del Biscione vanterà uno schema ibrido in grado di sviluppare una potenza degna di una supercar “FCA non farà alleanze e andrà avanti da sola, completando il piano industriale per il 2022”.: queste dichiarazioni del CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, pronunciate subito dopo la cessione di Magneti Marelli a Calsonic, lasciano ben sperare per la continuazione del rilancio di Alfa Romeo iniziata con ...

Nuova Alfa Romeo Giulietta e Giulietta Quadrifoglio : inedite speculazioni sul nuovo modello [FOTO] : Gli appassionati del marchio Alfa Romeo chiedono a gran voce l’arrivo di una Nuova generazione della Giulietta immaginata nelle ultime ore con due nuovi rendering Nata nell’ormai lontano 2010, l’Alfa Romeo Giulietta sente abbondantemente il passare degli anni, cosa che ricade ovviamente sull’appeal e sulle vendite di questo modello. Quando fu presentato il piano industriale della Casa del Biscione lo scorso giugno, i vertici di FCA non ...

F1 - Test Messico 2018 : Antonio Giovinazzi completa 99 giri con l’Alfa Romeo-Sauber provando le nuove gomme Pirelli : 99 giri e 426 km percorsi: questi i numeri della giornata di Test che ha visto impegnato ieri il nostro Antonio Giovinazzi a bordo dell’Alfa Romeo-Sauber. Il 24enne di Martina Franca, che l’anno prossimo sarà pilota titolare del team italo-svizzero, dopo aver dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo, ha potuto poi portare a compimento un buon programma di lavoro che gli ha permesso di conoscere le nuove Pirelli del ...

F1 - Sauber-Alfa Romeo in pista in Messico per i test Pirelli : super lavoro per Antonio Giovinazzi : Il pilota di Martina Franca ha completato ben 99 giri al volante dell’Alfa-Sauber, percorrendo 426 chilometri Giornata di lavoro ieri per Antonio Giovinazzi, che ha svolto al volante dell’Alfa-Sauber un test Pirelli per definire le mescole del 2019. Si è trattato dell’ultima sessione prima della delibera collettiva che verrà diramata dalla Pirelli in occasione del Gp di Abu Dhabi. photo4/Lapresse Dopo la prima ora ...

Alfa Romeo Sauber : Marcus Ericsson approda in Indycar : Il 28enne è stato sostituito nella formazione di F1 dal campione del mondo del 2007 Kimi Raikkonen e dal debuttante italiano Antonio Giovinazzi, con Charles Leclerc in partenza per la Ferrari. ...

Alfa Romeo Sauber punta a fare un notevole salto di qualità nel 2019 : ...hanno ricevuto le monoposto in questa stagione grazie anche al nuovo motore Ferrari fanno ambire la scuderia a posizioni di alta classifica nel 2019 anche grazie all'arrivo dell'ex campione del mondo ...

Alfa Romeo 8C Touring Berlinetta : un esemplare del 1939 verrà proposto all'asta : Alfa Romeo è uno dei marchi automobilistici più apprezzati nel mondo e voi ne siete la testimonianza. Una delle vetture più importanti nella storia del brand di Arese è stata l' Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta del 1939 che venne costruita poco prima della ...

Alfa Romeo - Le concept più belle e curiose FOTO GALLERY : In occasione del Salone Auto e Moto dEpoca di Padova sono stati messi all'asta 60 veicoli, tra i quali non mancano pezzi pregiati come la Jaguar di Anita Ekberg e una rara Abarth 750 Record Monza Bialbero carrozzata Zagato. Avrebbe dovuto esserci anche lAlfa Romeo 155 GTA Stradale provata di recente da Ruoteclassiche, se non fosse stata ritirata dallasta.La rassegna. La 155 GTA Stradale è solo uno dei tanti prototipi che hanno visto la luce nei ...

F1 - splendida occasione per Tatiana Calderon : debutto con la Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico : La colombiana farà il suo debutto ufficiale al volante della Sauber Alfa-Romeo, compiendo un filming day sul circuito messicano Ottima opportunità per Tatiana Calderon, la colombiana debutterà infatti al volante della Sauber-Alfa Romeo martedì in Messico, compiendo un filming day con la scuderia svizzera di cui è tester da due anni. Ph. Twitter Tatiana Calderon Come imposto dal regolamento, la Calderon non potrà percorrere più di 100 km ...

Alfa Romeo - La 155 GTA Stradale ritirata dall'asta : A poche ore dall'asta di "Auto e Moto d'Epoca" di Padova la Bonhams ha comunicato di aver ritirato dalla vendita l'unica Alfa Romeo 155 GTA Stradale mai costruita. Un appassionato italiano ha infatti acquistato la vettura prima dell'incanto, aggiungendo così alla propria collezione questo esemplare unico realizzato negli anni '90 dalla Abarth. Vista la sua unicità, questa sportiva è stata protagonista della prova di copertina del ...

Alfa Romeo 6C Biposto Vision GT : una barchetta che fa girare la testa [FOTO] : Il designer Gaspare Conticelli ci offre un’affascinante idea di come potrebbe essere una barchetta Biposto ad alte prestazioni della Casa del Biscione Il nome 6C nella lunga e ricca storia dell’Alfa Romeo identifica una serie di indimenticabili sportive a sei cilindri prodotte dal 1927 al 1954. Nel 2014 si parlava di un possibile ritorno di questa sigla per un’inedita sportiva a due posti che nel prossimo futuro – secondo le ultime ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 15-21 ottobre - : ...Maserati Levante GTS che è stato nominato come miglior SUV dall'associazione Texas Auto Writers Association confermando la bontà di un progetto che continua a raccogliere consensi in tutto il mondo.