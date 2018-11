Alberto Angela e le ' Meraviglie' di Amalfi | una puntata alla scoperta della Costiera

M5s - 'commissione per controllare la scienza in tv' : vogliono censurare Alberto Angela? : 'Una commissione che stabilisca le 'ricerche più importanti da divulgare attraverso la tv di Stato'. Questa la proposta di legge, di un solo articolo, firmata dal grillino Luigi Gallo . Il testo punta ...

Piero Angela: «Alberto - il vero scienziato fra noi»: «Tra me e Alberto il vero scienziato è lui». Piero Angela lo dice con serenità. Convinto che, alla luce del «lungo percorso accademico» intrapreso dal figlio, sia Alberto a meritarsi il titolo di specialista, di esperto in famiglia. «I genitori non devono influenzare le inclinazioni dei figli», racconta a Sorrisi ...

Alberto Angela : ‘Si possono fare scoperte anche da spettatori. Ecco cos’è per me la creatività’ : Reduce dalle fatiche di Ulisse e dalla riuscitissima impresa di rendere la cultura protagonista di prim’ordine nella fascia di prime time il sabato sera su Rai 1, Alberto Angela potrà ora senz’altro godere dei sorprendenti risultati ottenuti nelle scorse settimane dalle sue trasmissioni, nonché di una buona dose – lo speriamo per lui e per la troupe di collaboratori – di meritato riposo. Le richieste di un ritorno ...

Passaggio a Nord Ovest sabato 27 ottobre 2018 : anticipazioni con Alberto Angela : Nel bel mezzo della tundra norvegese, sulla linea del Circolo Polare Artico , dove d'inverno il sole non è che un miraggio e le temperature sono tra le più rigide al mondo, Luca, architetto e ...

Gloria Guida : 'Io come Alberto Angela'. Il ritorno in tv a 62 anni su Raitre : Gloria Guida si rimette in gioco a 62 anni: l'ex stella dei film sexy anni '70 e '80, dopo cinema, fiction, teatro e musica e dopo un periodo di stop, debutta come conduttrice in televisione con un ...

Ulisse : Alberto Angela perde «il piacere della scoperta». La cultura - come l’intrattenimento - si ripete : Alberto Angela Paganini non ripete. Alberto Angela invece sì. Reduce da un positivo ciclo di appuntamenti andati in onda su Rai1 il sabato sera, il popolare divulgatore ha affrontato la sfida di Ulisse sulla rete ammiraglia giocandosi – in maniera astuta – le carte più vantaggiose a sua disposizione. Ossia: le proprie indiscusse abilità narrative (sorrette da un’accurata gestione dell’immagine) e la scelta di argomenti di ...

Ascolti tv - non solo Sissi! Alberto Angela e Maria De Filippi nuova «coppia reale» del sabato sera : 'Tu sì que vales' programma più visto con share al 29.62%. Ma vince anche Angela, che porta l'approfondimento culturale al...

Ascolti TV 20 ottobre 2018/ Ulisse di Alberto Angela conclude in salita : Tu si que vales boom - dati auditel : Gli Ascolti TV di ieri, sabato 20 ottobre 2018, hanno visto trionfare ancora una volta Maria De Filippi. Lo scontro della serata è stato tra Tu si que vales e Ulisse con Alberto Angela.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Programmi TV di stasera - sabato 20 ottobre 2018. Alberto Angela saluta «alla corte di Sissi» : Alberto Angela - Ulisse Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Alla corte di Sissi: La quarta e ultima puntata del programma condotto da Alberto Angela è dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come la principessa Sissi. Ripercorrendo la vita di questo affascinante e controverso personaggio storico, Angela guiderà i telespettatori in un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia ...

