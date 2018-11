“Al Bano ha avuto davvero un malore” | la conferma di Barbara D’Urso dopo giorni di

Loredana Lecciso : “Albano mi ha sempre detto di vedere Romina come una sorella” : Per aprire la nuova edizione di “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha scelto come ospite Loredana Lecciso. La ex compagna di Al Bano è stata indirettamente coinvolta quest’estate per il ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e la sua storica partner Romina Power e ha così deciso di dire la sua. La Lecciso ha precisato subito che non c’è nessun riavvicinamento con il suo ex marito: “Non smetterò mai di volere ...

