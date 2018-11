Agenzia entrate | pace fiscale | pronte le regole per l' adesione

Delega fattura elettronica - arrivano i moduli e le istruzioni di Agenzia delle Entrate : L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito i moduli per la Delega della fattura elettronica. La comunicazione contenente i modelli riporta, inoltre, le istruzioni per il loro conferimento e le modalita' per l’invio all’Agenzia. Con la pubblicazione dei moduli e delle relative istruzioni, si avvia a conclusione il processo di avvio della fatturazione elettronica [VIDEO] che, ricordiamo, diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per tutte ...

Fisco - rottamazione : potrebbe comprendere anche tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate : A quanto pare, il decreto fiscale si prepara a cambiare di nuovo, dopo le tensioni tra M5s e Lega. La rottamazione potrebbe, infatti, diventare 'extralarge' e comprendere tutte le tipologie di debito con il Fisco. Il Governo e la maggioranza starebbero tentando di allargare i provvedimenti compresi all'interno del decreto fiscale collegato alla manovra. Si ipotizza, infatti, che verra' concessa la sanatoria anche gli avvisi bonari che l'Agenzia ...

Mutui - dire che sono tornati ai livelli pre-crisi è falso. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate : l’Agenzia delle Entrate sbugiarda le banche che continuano ad affermare, tramite i rappresentanti delle sue associazioni, che l’erogazione dei finanziamenti alle famiglie è ritornato sui livelli ante crisi. E’ quanto affermato dal professor Giuseppe Ghisolfi, attuale vicepresidente e Tesoriere di ESBG, il Gruppo Europeo delle Casse di risparmio, ed ex vicepresidente dell’Abi, la settimana scorsa durante un confronto con il sottoscritto nel talk ...

Rottamazione Bis e Ter - come aderire e pagare : le Faq dell’Agenzia entrate : Tra tutte le modalità di Pace fiscale introdotte con il Decreto fisco, collegato alla Legge di bilancio 2019, è spuntata anche la Rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, che consente di pagare i debiti iscritti a ruolo, versando le somme dovute al Fisco risparmiandosi le sanzioni e gli interessi di mora. Ovviamente, i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni, in particolare la Rottamazione bis, si stanno chiedendo cosa ...

Lotta all'evasione fiscale : accordo tra Comune - Finanza e Agenzia Entrate : BRINDISI - A Palazzo di città è partita l'offensiva contro chi non paga le tasse o chi ne paga meno rispetto a quanto dovrebbe. Guerra dichiarata dalla Giunta che per stanare i brindisini che evadono ...

Agenzia entrate - 917 mila immobili ipotecati a garanzia mutui nel 2017 : Sono circa 917 mila gli immobili ipotecati a garanzia di mutui nel 2017, circa il 4% in più del 2016 , a cui sono associati poco meno di 93,5 miliardi di capitale. Lo rileva l'Agenzia delle Entrate ...

Equiclick - anche a Napoli si prenota online l'appuntamento all'Agenzia Entrate : prenotare online l'appuntamento allo sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione e ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione senza fare la fila. Sono più di 13 mila i ...

Concorso Agenzia delle entrate per 510 funzionari/ Nuovo rinvio : il 14 dicembre 2018 data e sede prove : Concorso Agenzia delle entrate per 510 funzionari, Nuovo rinvio. Il 14 dicembre 2018 data e sede, il diario delle prove. Rimandata nuovamente pubblicazione calendario. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Agenzia delle entrate - rimandato il concorso per 510 posti : Il concorso per 510 funzionari dell'Agenzia delle entrate è stato nuovamente rimandato. La notizia arriva direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate. Oggi era attesa la data e la sede del ...

Concorso Agenzia entrate 510 posti : oggi in Gazzetta la data delle prove : Ancora poche ore per conoscere data e sede del Concorso 510 funzionari Agenzia entrate: sarà infatti pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale il diario delle prove. L’Agenzia delle entrate aveva infatti pubblicato un avviso sul proprio portale contenente il rinvio della pubblicazione della data e della sede della prova oggettiva attitudinale del Concorso 510 funzionari a oggi, 26 ottobre. La selezione pubblica riguarda l’assunzione di funzionari a ...

Agenzia entrate - soppressione Servizi tecnici inaccettabile : nessun risparmio : La delibera dell’Agenzia delle entrate relativa alla soppressione dei 38 reparti Servizi tecnici è inaccettabile in quanto trattasi di provvedimento affetto da notevoli criticità, tenuto conto che l’ufficio resta. Viene soppresso solo il Servizio e quindi non comporta alcun risparmio, bensì la perdita della professionalità acquisita da tutti i tecnici dopo anni di formazione ed esperienza nel campo estimale e un aumento del carico di ...

Agenzia delle Entrate - dipendente arrestato per corruzione : mazzette in cambio di dati manipolati : È stato beccato in flagrante mentre intascava una mazzetta. Una busta piena di soldi consegnata nel bar esterno all’Agenzia delle Entrate a Roma. Denaro che Orazio Orrei, dipendente dell’ufficio del fisco arrestato per corruzione, assieme al commercialista Maurizio Sinigagliesi, aveva avuto anche il coraggio di contare in ufficio, davanti a tutti. Un’operazione immortalata in un video dal collega che ha immediatamente segnalato l’attività ...

Agenzia delle Entrate - nel 2017 finiti sotto inchiesta 562 dipendenti : mazzette per manipolare i dati : Sono accusati di avere manipolato i dati delle Agenzie delle Entrate in cambio di mazzette per favorire contribuenti che intendevano pagare meno o ottenere sgravi. In sostanza, soldi in cambio di “sconti” sulle tasse. Il Sole 24 Ore riporta che nel 2017 sono finiti sotto inchiesta 455 dipendenti, mentre in 107 sono stati condannati. Le accuse vanno dall’abuso d’ufficio fino a concussione, corruzione e accesso abusivo al ...

Roma : custodia cautelare per dipendente Agenzia entrate e commercialista : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica nei confronti di un dipendente delle Agenzie delle entrate e di un commercialista Romano. Il predetto funzionario ha percepito indebite somme di denaro per alterare i dati fiscali di diversi ...