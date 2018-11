Aereo Ryanair sequestrato prima del decollo in Francia : Ancora guai per la Ryanair . Ieri è stato un sequestrato un Aereo della compagnia irlandese low cost dall'aviazione francese , Dgac, poco prima del decollo dall' Aereo porto di Bordeaux a causa di un ...

Ryanair - commissione Ue apre indagine per gli aiuti riguardo l'Aereoporto di Francoforte : Ancora guai per la Ryanair: la commissione Ue ha avviato un'indagine approfondita per valutare se le misure in favore della compagnia low cost irlandese per l'aeroporto di Francoforte-Hahn sono in ...