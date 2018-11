Adriana Lima lascia Victoria' s Secret L' ultima sfilata da ' angelo' FOTO

Adriana Lima dice addio a Victoria's Secret : Poi in un post su Instagram ha voluto ringraziare i fan e lo stesso brand di intimo: "Grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso i tuoi segreti con me e soprattutto per avermi dato non ...

Adriana Lima - lacrime e mani sul cuore per l'ultima sfilata con Victoria's Secret : Adriana ha ringraziato anche con un post sul suo profilo Instagram: ' Cara Victoria, grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso con me i tuoi segreti e, soprattutto, non solo per avermi ...

Adriana Lima dice addio a Victoria’s Secret : lacrime e mani sul cuore nella sua ultima sfilata da “angelo” : Le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime. Adriana Lima ha salutato così la passerella di Victoria’s Secret Show, la sfilata di lingerie più famosa al mondo. Per 19 anni è stata uno degli “angeli” e ha incantato tutti con le sue mise super sexy ora, a 37 anni, dice il suo addio alla casa di moda statunitense. Accompagnata dagli applausi scroscianti, durante l’ultimo show a New York ...

Victoria’s Secret – Adriana Lima in lacrime nel suo ultimo show : la brasiliana dice addio al marchio di lingerie [GALLERY] : L’ultima sfilata di Adriana Lima come modella di Victoria’s Secret: le lacrime della splendida indossatrice brasiliana Il fashion show Victoria’s Secret a New York è andato in scena lasciando a bocca aperta, come sempre, proprio tutti. Ad arricchire di emozioni la serata, l’addio di Adriana Lima al marchio di lingerie per cui la bellissima brasiliana ha sfilato per anni. La meravigliosa indossatrice ha espresso la ...