Adriana Lima dice addio a Victoria' s Secret

Victoria’s Secret – Adriana Lima in lacrime nel suo ultimo show : la brasiliana dice addio al marchio di lingerie [GALLERY] : L’ultima sfilata di Adriana Lima come modella di Victoria’s Secret: le lacrime della splendida indossatrice brasiliana Il fashion show Victoria’s Secret a New York è andato in scena lasciando a bocca aperta, come sempre, proprio tutti. Ad arricchire di emozioni la serata, l’addio di Adriana Lima al marchio di lingerie per cui la bellissima brasiliana ha sfilato per anni. La meravigliosa indossatrice ha espresso la ...