Adesso parte la "pace fiscale" ?Ecco quando e come pagare : La pace fiscale ormai è partita. L'Agenzia delle Entrate ha diramato le regole che vanno a definire la "definizione agevolata" per gli atti che riguardano gli accertamenti fiscali non ancora chiusi al 24 orrobre del 2018. Con un provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate viene definito il percorso che riguarda i termini e le modalità per i versamenti per tutte le cartelle esattoriali che rientrano nella pace fiscale. Quali ...