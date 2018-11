Abu Dhabi | Bridi vince | Paltrinieri secondo

F1 - si guarda al Mondiale 2019 : test ad Abu Dhabi - Leclerc subito con la Ferrari. Ricciardo niente Renault? : Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1, ma l’attenzione del Circus è ormai già rivolta verso la prossima stagione. Il 2019 incomincerà sostanzialmente già al termine del GP di Abu Dhabi previsto tra due weekend, lunedì 26 e martedì 27 novembre sono infatti in programma due giorni di test per la delibera delle gomme Pirelli 2019. Sarà l’occasione per vedere alcuni piloti già al volante delle ...

Azzurri al top nel gran fondo ad Abu Dhabi : Roma, 9 nov., askanews, - Acqua azzurra ad Abu Dhabi sede dell'ultima tappa del circuito Fina Marathon sulla 10 chilometri. In campo maschile l'attesa per Gregorio Patrinieri non viene delusa: l'...

F1 – Test Abu Dhabi 2019 - Leclerc pronto a mettersi al volante della Ferrari : che beffa invece per Ricciardo e Sainz! : In occasione dei Test di Abu Dhabi, in programma dopo l’ultimo Gran Premio della stagione, molti piloti debutteranno sulle proprie nuove monoposto La stagione 2018 volge al termine, mancano due Gran Premi alla fine di questo avvincente Mondiale, caratterizzato dal duello Hamilton-Vettel vinto poi dal britannico. photo4/Lapresse Ad Abu Dhabi calerà il sipario, per rialzarsi poi il mercoledì successivo sulla stessa pista per i primi ...

F1 – Lauda torna ad Abu Dhabi? Hamilton pessimista : “ha perso molto peso - sarà difficile” : Lewis Hamilton ed il ritorno di Niki Lauda ad Abu Dhabi: il campione del mondo non si dice molto ottimista Manca poco per le prime libere del Gp del Brasile: i piloti sono pronti a scendere in pista per il penultimo appuntamento della stagione 2018 di F1, che regalerà sicuramente spettacolo nonostante il titolo già assegnato. Manca ormai da tanto tempo, invece, nel paddock della F1, Niki Lauda, presidente non esecutivo della Mercedes, che ...

Nuoto di Fondo – Italia protagonista nelle World Series : Arianna Bridi trionfa ad Abu Dhabi - Paltrinieri secondo : Nuoto di Fondo: Arianna Bridi vince ad Abu Dhabi, secondo Gregorio Paltrinieri. Doppietta in campo femminile e tra gli uomini l’olimpionico dei 1500 sl si migliora ancora ItalNuoto protagonista nella tappa delle World Series di Fondo ad Abu Dhabi. Nella 10 km femminile è arrivata una doppietta azzurra grazie alla vittoria di Arianna Bridi in 2h00’21″8 davanti a Rachele Bruni (2h00’25″7) in un podio completato ...

Federico sfida l'autismo e vola ad Abu Dhabi : il 24enne romano nuoterà ai Giochi Mondiali : I problemi di Federico si sono manifestati solo dopo un anno di età, quando Federico ha lentamente smesso di parlare chiudendosi nel suo mondo. La diagnosi è venuta a due anni e mezzo. Da quel ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : 'Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro' : Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest'annata ', le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport. Un appuntamento nel quale è ...

