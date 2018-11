A SHOT IN THE DARK II - L' Uomo nel Mirino vince il Premio Cavaliere Gillo

Fallout 76 : Bethesda celebra il lancio della B.E.T.A. con una carrellata di nuovi screenSHOT : Per festeggiare la prima sessione della B.E.T.A. di Fallout 76, che si terrà in esclusiva su Xbox One questa notte, il 24 ottobre, dall'1 alle 5 del mattino, Bethesda ha pubblicato una manciata di nuove immagini che vi riportiamo all'interno di questa notizia.Le immagini mostrano cosa troveremo ad aspettarci all'interno della B.E.T.A. di Fallout 76, che dopo la sessione di questa notte tornerà su tutte le piattaforme dal 30 ottobre. Vi ...