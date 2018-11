A Napoli arriva “La Notte dei Musei in Via Duomo” | aperti otto siti museali fino a tarda

Napoli - arriva la notte dei Musei di via Duomo : Il 9 novembre a via Duomo appuntamento con la notte dei Musei: otto siti straordinari aprono gratuitamente fino a mezzanotte per far scoprire la bellezza di questo concentrato straordinario di arte e ...

PSG in vantaggio - che beffa per il Napoli : il gol di Bernat arriva a tempo già scaduto [VIDEO] : Il PSG in vantaggio sul Napoli: Bernat segna a tempo già scaduto, polemiche in campo Un primo tempo di alta qualità, questa sera al San Napoli per la sfida di Champions League tra Napoli e PSG. Dopo oltre 45 minuti di gioco intensi, i padroni di casa sono stati beffati nel recupero del primo tempo dalla rete di Bernat. Dopo una splendida azione tra Neymar e Mbappè, il 19enne francese ha mandato a rete il suo compagno di squadra Bernat, ...

Da Dallas arriva a Napoli il 'Maradona dei trapianti' : È considerato il Maradona del bisturi, uno dei migliori chirurghi al mondo, un vero esperto di patologie del fegato e un asso dei trapianti. Parliamo di Giuliano Testa, 56 anni, padovano, inserito ...

Napoli - accordo con Dal Negro : arrivano le carte dedicate al club azzurro : Nuova partnership per il Napoli, che ha ufficializzato di aver stretto un accordo con Dal Negro per la produzione di carte da gioco. L'articolo Napoli, accordo con Dal Negro: arrivano le carte dedicate al club azzurro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ancelotti nella redazione del Mattino : «Napoli è una città bellissima - è arrivata l'ora dello scudetto al Sud» : Carlo Ancelotti nella redazione del Mattino: dopo il pari beffa di Parigi e alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Napoli è stato ospite della redazione al Centro...

Infortunio Verdi - non arrivano buone notizie per il Napoli : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Verdi – Il calciatore del Napoli, uscito dopo appena quattro minuti di gioco dal match del “Friuli” contro l’Udinese, ha effettuato gli esami per capire la reale entità dell’Infortunio muscolare occorsogli sabato scorso. Da un comunicato del club traspare come Verdi abbia subito una distrazione muscolare di primo grado all’adduttore sinistro, il che significa che difficilmente il numero nove ...

Napoli - raffica di piombini contro bus Anm : vetro in frantumi - arrivano i carabinieri : Un bus dell?Anm bersagliato da una pistola a piombini. È accaduto a Ponticelli, attorno alle 17, in viale delle Metamorfosi, nei pressi dell'Ospedale del Mare. A denunciarlo Adolfo...

Napoli - scuola senza iscritti : arriva Garrone nelle Case Nuove a rischio : Ciak si gira: alle Case Nuove i casting per il nuovo film di Matteo Garrone, che ha scelto i bambini dell'istituto comprensivo Paolo Borsellino per il suo nuovo film. Bambini che da quest'anno ...

Napoli - arrivano gli «uomini ragno» : ecco gli operai acrobati in piazza del Gesù : Questa mattina a piazza del Gesù l?attenzione dei passanti si è concentrata su dei lavoratori edili, che sono stati subito definiti gli ?uomini ragno?. Sospesi in...

Napoli - Fabrizio Corona sale su una gru : è caos - traffico in tilt e arrivano i carabinieri : Fabrizio Corona sale su una gru e provoca il caos a Napoli. traffico nel caos vicino al ungomare di Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex...

Napoli - arrivano gli 'uomini ragno' : ecco gli operai acrobati in piazza del Gesù : Questa mattina a piazza del Gesù l'attenzione dei passanti si è concentrata su dei lavoratori edili, che sono stati subito definiti gli 'uomini ragno'. Sospesi in altezza e agganciati ad una corda ...

Napoli - Hysaj 'Vogliamo arrivare lontano' : Napoli - Consapevolezza nei propri mezzi, ma anche fiducia e voglia di superarsi. È quanto esprime Elseid Hysaj, difensore del Napoli che dopo la sosta per gli impegni delle nazionali è pronto a ...

DAZN - arriva “Diletta Gol” : l’esordio dello show dopo Udinese – Napoli : Sta per arrivare il primo show originale sulla piattaforma straming DAZN. Si chiamerà “Diletta Goal” e sarà condotto ovviamente da Diletta Leotta. L’esordio dello show avverrà dopo il match Udinese-Napoli, trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il Diletta Goal, dunque, andrà in onda sabato sera a partire dalle 22:25. Il programma cercherà di scardinare la concorrenza del post partita di Sky. DAZN, esordio per il ...

Napoli-Callejon ed il rinnovo che non arriva : parla l’agente : Josè Maria Callejon ama Napoli, ma a detta del proprio agente le operazioni per il rinnovo procedono molto a rilento “Non parlo con il Napoli da tre mesi, non so cosa accadrà in futuro. José sta bene a Napoli, ma non ho in programma degli incontri“. L’agente di Josè Maria Callejon, accende una mini-spia in merito al rinnovo del proprio assistito con il Napoli. Dalle parole a Radio Marte di Manuel Quilon, si evince la ...