5 nuove app che dovreste assolutamente provare

Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video : più contenuti europei entro il 2020 : Il consiglio Ecofin ha confermato la direttiva UE del 2 ottobre che impone nuove regole per i fornitori di contenuti video in Europa.

Ryanair - come aggirare la nuove norme sui bagagli : l'idea geniale di questo ragazzo vi strapperà un sorriso : "Se anche voi vi sentite frustrati per le nuove regole di Ryanair sui bagagli, eccovi il mio video". Lee Cimino ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui mostra come ha aggirato le norme imposte dal vettore irlandese. "Spero vi faccia sorridere".

Costano appena 25 euro le Xiaomi AirDots - nuove cuffie Bluetooth 5.0 disponibili in Cina : Xiaomi presenta un paio di auricolari Bluetooth 5.0, Xiaomi AirDots Youth Edition, vendute al prezzo di 25 euro in Cina, e con molte funzioni interessanti.

5 nuove app da provare : ... compresi giochi per console, e questo nuovo titolo RPG a turni vi farà , ri, scoprire il mondo dei calamari, fantastiche creature che vivono nel fondo del mare. Il loro regno è minacciato da una ...

nuove emoji WhatsApp dalla beta 2.18.338 : ecco le faccine aggiunte : Le emoji sono il sale di WhatsApp e di tutte le app IM di cui un po' tutti ormai farete utilizzo: a differenza degli SMS, che conservano comunque il loro fascino, questi servizi permettono di inviare, in contemporanea al testo, anche video, foto, clip audio e le amatissime faccine, lanciate sulla grande scena dall'indimenticato MSN Messenger. L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, quello siglato '2.18.338' e che potrete scaricare una volta ...

Transdolomites * sostenibilità economica nuove ferrovie area Dolomitica : ' positivo l'esito di questa iniziativa perché ha rappresentato l'... : Fior di studi in Italia e in Europa dimostrano l'insostenibilità sociale e economica della mobilità privata ma i decisori in politica pare vivano su un altro pianeta. Quanto è nostra disposizione ...

Piaggio insieme a Vitra a Colonia per presentare nuove applicazioni robot Gita : Piaggio Fast Forward , PFF,, società del Gruppo Piaggio di cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, e Vitra , innovativa azienda svizzera di design, sono presenti ...

Xylella : la Giunta della Regione Puglia approva le nuove misure di contrasto : La Giunta regionale pugliese ha approvato ulteriori azioni di contrasto alla Xylella, il batterio che sta essiccando gli ulivi in Salento, stabilendo che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’Arif (Agenzie regionale per le attivita’ irrigue e forestali), per garantire che siano svolte con celerita’, come richiesto dalla ...

Sky Q si arricchisce con nuove app : Lo sport in streaming di Dazn e milioni di canzoni di Spotify saranno a portata di telecomando. Lo sport in streaming dell'offerta DAZN e milioni di canzoni di Spotify arriveranno su Sky Q e si andranno ad aggiungere alle altre app già presenti. L'applicazione di DAZN sarà presente anche su Sky Q:

L'intera mappa di Red Dead Redemption 2 si mostra in nuove immagini : Con il 26 ottobre ormai alle porte, Red Dead Redemption 2 è il protagonista assoluto di questi ultimi giorni, il titolo più atteso da milioni di fan e l'ennesima grande produzione targata Rockstar Games che cercherà di lasciare il segno in modo indelebile sull'intero settore.Gli sviluppatori continuano a promettere una impressionante mole di attività e un open world per certi versi rivoluzionario ma in attesa di scoprire se sarà effettivamente ...

Apple brevetta nuove funzioni per le sue Mappe : Un nuovo brevetto di Apple descrive alcune funzionalità inedite che potrebbero arrivare sulla sua applicazione Mappe – o potrebbe addirittura trattarsi di un'app dedicata a viaggi e spostamenti tutta nuova in stile e con funzionalità

Uber - sulla app arrivano nuove funzioni per la sicurezza di autisti e passeggeri : Saranno attive in 135 città europee, sette delle quali italiane, iniziando dal poter condividere il tragitto di tutte le corse notturne con cinque contatti a scelta