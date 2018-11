5 cose che forse non sapevate su She-Ra

Cinque cose che dovreste sapere sulla "carovana migrante" : Abbiamo condotto delle ricerche sui migranti in Centro America, Messico, Stati Uniti e in altre parti del mondo; alcuni di noi hanno camminato con loro durante le carovane. Abbiamo lavorato con ...

10 cose che nessuno (o quasi) sa sui Puffi : Non chiamateci comparsePerché si chiamano così?Quote rosaUno, nessuno, centomilaTutto merito di un pupazzoLa lingua puffaAvanti Puffi, alla riscossa…I Puffi in cucinaPrima di Cristina D'Avena, Lucio DallaUn villaggio color Puffo“Chi siano non lo so gli strani ometti blu, son alti su per giù due mele o poco più” – impossibile, almeno per la generazione cresciuta negli anni Ottanta, non ritrovarsi a canticchiare, facendo eco a Cristina ...

Buon compleanno David Guetta! 5 cose che (forse) non sai di lui : Take a look ;) The post Buon compleanno David Guetta! 5 cose che (forse) non sai di lui appeared first on News Mtv Italia.

8 cose che probabilmente non sai sul tuo cane : Ben visti o mal visti, il cane è l’animale più vicino agli umani che esista e, probabilmente per questo motivo, tutti sanno tutto su di loro. In realtà i cani sono diversi da quello che si ‘sa’. Tantissimo di quello che si dice su di loro è sbagliato e tante cose non si sanno proprio. Ne vediamo alcune (non sono in ordine di importanza, sono tutte egualmente importanti). #1. I cani hanno senso del tempo Una idea diffusissima è ...

Anche in Friuli le cose vanno male : Migliaia di ettari di bosco distrutti, strade scomparse, fiumi e torrenti esondati, un ponte crollato: il brutto tempo ha fatto danni per almeno 500 milioni di euro, tra la Carnia e la provincia di Pordenone

Il Gladiatore 2 - “Ridley Scott al lavoro sul sequel” : 10 cose che non sapete del primo film : Il Gladiatore tornerà nell’arena. È l’indiscrezione di Deadline che mette in subbuglio Hollywood: Ridley Scott sarebbe al lavoro su un sequel del film vincitore di cinque premi Oscar, supportato da Paramount e accompagnato da Peter Craig, sceneggiatore di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I e II. La storia dovrebbe seguire le gesta di Lucio, figlio di Augusta Lucilla e nipote del terribile Commodo, il cui personaggio ...

Corruzione : 14 arresti nel cosentino - anche sindaco e vicesindaco di Fuscaldo : Quattordici persone sono state arrestate, tra le quali il sindaco, il suo vice e un assessore del comune di Fuscaldo, nell'ambito per reati contro la pubblica amministrazione nel Cosentino. Contestati, a vario titolo, i reati di Corruzione, tentata concussione, indebita induzione a dare o a promettere, peculato, turbative d’asta e di procedimenti di scelta dei contraenti della p.a. e falso ideologico. Disposto il sequestro di ...

Corruzione : 14 arresti nel cosentino - anche sindaco e vicesindaco : Quattordici persone sono state arrestate, tra le quali il sindaco, il suo vice e un assessore del comune di Fuscaldo, nell' ambito per reati contro la pubblica amministrazione nel Cosentino. ...

Corruzione : 14 arresti nel cosentino - anche sindaco e vicesindaco : Quattordici persone sono state arrestate, tra le quali il sindaco, il suo vice e un assessore del comune di Fuscaldo, nell' ambito per reati contro la pubblica amministrazione nel Cosentino. Contestati, a vario titolo, i reati di Corruzione, tentata concussione, indebita induzione a dare o a promettere, peculato, turbative d’asta e di procedimenti di scelta dei contraenti della p.a. e falso ideologico. Disposto il sequestro di ...

Galaxy Note 9 : 7 cose che iPhone Xs non può fare : Cosa può fare il Galaxy Note 9 che iPhone non può? Ci sono almeno sette cose che il dispositivo Samsung è in grado di fare che nemmeno iPhone Xs/Xs Max o iPhone XR possono fare. Migliora l’utilizzo del tuo phablet sudcoreano con queste sette caratteristiche un po’ nascoste. 1. ‘Beast mode’ per aumentare la velocità del Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9 è veloce grazie ad una dotazione hardware top di gamma come il ...

Le vittime del Salvabanche contro il governo : “Promesse tradite da M5s e Lega. Hanno fatto le stesse cose del Pd” : Il governo Conte in materia di rimborsi ai cosiddetti “truffati” dalle banche non ha fatto “niente di diverso da quello che ha fatto e che ha detto il Pd“. Lo scrive l’Associazione delle vittime del Salvabanche ricordando che erano state diverse le “cose promesse in campagna elettorale. “Hanno preso un sacco di voti – si legge nella nota dell’associazione – promettendo che avrebbero ...

15 cose strane che puoi chiedere ad Alexa : 15 cose che puoi fare con EchoIngannare i ladriOrganizzare una vacanza in base al budgetAbbinare i viniFarci da personal trainerRipassare le regole dei giochi da tavolaFare il barmanParlare al gattoParlare al FitbitPulire la casaNotizie da... MarteScoprire il significato delle parole…E le quotazioni delle criptovaluteMeditareAscoltare i podcastControllare la tvCinquanta? No, cinquantamila: tante sono le skill di Alexa, cioè le cose che ...

6 cose che abbiamo imparato andando sulla Luna : Neil Armstrong sorride nel modulo Lunare dopo la prima passeggiata sulla Luna (Nasa) È appena uscito nei cinema italiani First Man – Il primo uomo, il film di Damien Chazelle, magari non perfetto ma enormemente atteso, su Neil Armstrong, il primo essere umano (insieme a Buzz Aldrin) a camminare su un altro corpo celeste, la Luna, il 21 luglio 1969. In totale 12 astronauti hanno camminato (davvero) sulla Luna con le missioni Apollo, che ...

Amazon Alexa in Italia - 400 cose che puoi fare e dispositivi compatibili : L’arrivo di Alexa e dei dispositivi Echo in Italia può essere il tassello finale per la crescita del mercato smart home in Italia. Non solo perché il prezzo economico degli smart speaker convincerà tante persone ad acquistarne uno, ma soprattutto perché apre le porte a quell’universo sconfinato di prodotti compatibili con l’assistente digitale, in grado di fare praticamente qualsiasi cosa. Uno dei segreti del successo di Alexa ...