Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia si stanno allenando a Copper Mountain (USA) da un paio ...

Incendio in California : evacuata Malibu : La California brucia e le autorità ordinano l'evacuazione di Malibu, la rinomata località dei vip che si affaccia sull'oceano Pacifico.L'Incendio divampato nelle ultime ore, continua a crescere ed è imprevedibile, affermano le autorità. Le fiamme hanno costretto anche alla cancellazione delle lezioni dell'università Pepperdine.

La California brucia : ordine di evacuazione per l’intera Malibu circondata da incendi : Ancora fiamme in California. Gli incendi tornano a far paura e le autorità hanno ordinato l'evacuazione dell’intera città di Malibu accerchiata dai roghi. L’ordine di lasciare le proprie case riguarda i 13.000 residenti della nota cittadina balneare che si estende su circa 34 chilometri di costa.Continua a leggere

Sesso e lavoro : un disoccupato su 3 soddisfatto della qualità della vita sessuale : Il 30% di chi non lavora esprime una elevata soddisfazione per la qualità della propria vita sessuale. Tra chi lavora la percentuale si ferma al 23% e tra i pensionati al 17%. Abbastanza soddisfatto il 57% degli occupati, il 51% dei pensionati e il 39% di chi non lavora. I dati sono estratti da una ricerca commissionata dalla Fondazione Pro – per il benessere maschile all’Istituto di Ricerca Ipsos. La ricerca sarà presentata a Napoli ...

Milan - l'infermeria è piena. Kessie ce la fa - dubbio Calhanoglu : Se la precedente sosta per le nazionali era stata negativa per il Milan, che aveva appena trovato costanza di risultati, stavolta la pausa capita a proposito. Saranno due settimane utili per ...

Serie B Livorno - Breda : «Momento delicato - non possiamo sbagliare» : Livorno - Prima conferenza stampa di vigilia per il neo tecnico amaranto Roberto Breda che, con il suo Livorno , affronterà la Cremonese in trasferta: ' In questi giorni non ho parlato molto ai ...

Gb : si dimette dal governo Jo Johnson - fratello di Boris : ... uno dei fautori della campagna del Brexit e che ha a sua volta lasciato il governo nel luglio scorso per dei disaccordi sulla politica della premier Theresa May riguardo alla Brexit, da lui ...

Battiston - al Colle dialogo su ricerca : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Una riflessione sull'indipendenza e l'autonomia della ricerca: è stato questo, ha detto il fisico Roberto Battiston, uno dei temi del colloquio di oggi con il presidente della ...

Piazza Affari in flessione - dominano le trimestrali. FTSE MIB -0 - 88% : Ieri il Federal Open Market Committee, FOMC, la commissione della Federal Reserve che prende le decisioni di politica monetaria, ha lasciato invariati i tassi d'interesse USA in un range del 2,00% -2,...

Federer : Se fossi ragazzo Nadal mio idolo : Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha infine ricevuto il premio per il 'Comeback of the Year', grazie all'exploit che in cinque mesi lo ha portato dalla 22esima posizione al n.1 del ranking ...

F. Leaks : Neymar - 375 mila per salutare : Quanto al campione del mondo Kilian Mbappé, ha diritto a 30 mila euro di premio etico che può utilizzare per l'alloggio o l'autista. Quanto a Cavani l'accordo prevede un taglio dei premi se arriva ...

Le Borse europee chiudono in calo - Milano maglia nera - -0 - 88% - : ... ha detto Centeno, e Tria ha replicato: per evitare la procedura 'dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio'. ...

Borsa : Europa debole - Parigi -0 - 48% : ANSA, - MILANO, 9 NOV - Le Borse europee chiudono deboli. Parigi cede lo 0,48% con il Cac 40 a 5.106,75 punti. Francoforte è piatta a +0,02% con il Dax a 11.529,16 punti. Londra perde lo 0,49% con il ...

Di Maio in zone Veneto colpite maltempo : ANSA, - BELLUNO, 9 NOV - Visita del vicepremier Luigi Di Maio, e del ministro Riccardo Fraccaro oggi a Rocca Pietore, ai piedi della Marmolada, per una verifica ai danni causati dal maltempo: "Due ...

Spread Btp chiude in rialzo a 299 punti : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana in rialzo a 299 punti base da 294 della chiusura di ieri, dopo essere tornato sopra i 300 punti base nel corso della seduta. Il ...