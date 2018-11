Zona euro | Draghi | economia continuerà a crescere nonostante qualche intoppo

Bce certifica rallentamento economia euroZona : ... pur indicando un'evoluzione leggermente più debole rispetto alle attese, restano nel complesso coerenti con il proseguimento di un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro e con un ...

Economia EuroZona : la ripresa che non c'è : Berlino ha fatto decisamente meglio di Roma nel periodo post crisi finanziaria, ma se questo che vediamo a fine 2018 è il meglio che l'Economia possa fare, allora per l'area euro sono guai , dice ...

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell'EuroZona - serve ancora accomodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati. Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...

Mario Draghi a Giovanni Tria : "L'Italia riduca il debito. Serve responsabilità nei confronti dell'EuroZona" : Mario Draghi, nel corso della riunione dell'Eurogruppo del 5 novembre, ha insistito sulla necessità che l'Italia riduca il suo debito elevato. Lo si apprende si apprende da fonti europee. Prendendo la parola nella riunione dei ministri dell'Economia dell'Eurozona dedicata all'Italia, il presidente della Bce ha sottolineato che ridurre il debito sia una responsabilità che va al di là di quanto richiesto dalle regole ...

Zona euro - settembre in slow motion per il commercio al dettaglio : A due colori il settore retail dell'EuroZona a settembre. Secondo l'Eurostat, le vendite al dettaglio sono rimaste invariate su base mensile dopo il +0,3% registrato ad agosto. Il dato risulta ...

INCHIESTA SU TUTTO IL DEBITO PUBBLICO - ESPLICITO + IMPLICITO - : ITALIA 57% GERMANIA 149% FRANCIA 291% MEDIA EUROZona 266% - : ... dobbiamo aggiungere che le politiche mercantilistiche tedesche volte a comprimere i consumi interni per esportare , la cosiddetta politica "deruba il tuo vicino", sono andate in crisi con l'avvento ...

EuroZona - i prezzi alla produzione crescono oltre le attese : Si mostrano in salita i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A settembre il dato ha registrato una variazione positiva dello 0,5% dopo il +0,4%, rivisto da +0,3%, di agosto. Il dato, comunicato ...

Zona euro : crescita economica su valori più bassi da oltre due anni : La lettura finale dell'Indice IHS Markit PMI® della Produzione Composita nell'EuroZona di ottobre ha indicato la più lenta espansione dell'economia dell'EuroZona in più di due anni. Nonostante abbia ...

EuroZona : indice Sentix scende ancora a novembre - dato scivola a 8 - 8 punti : Nuova battuta d'arresto per il Sentix nella zona euro. L'indice, che misura il sentiment di 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia dell'Eurozona, si è attestato a novembre a 8,8 punti dai 11,4 punti di ottobre. Gli analisti si attendevano un dato pari a 9,8 punti.

Zona euro - indice IFO ai minimi del 2016 nel 4° trimestre : L'economia dell'area dell'Euro si sta muovendo in acque agitate . In Italia e in Spagna, in particolare, le valutazioni degli esperti sono crollate . In Germania e in Francia le aspettative sono ...

Antonio Socci : EuroZona - euro - debito - perché l'Italia ha perso la Terza guerra mondiale : Terzo mondo - Secondo il pensiero dominante l' Ue è una grande opportunità che abbiamo sprecato e dovremmo chiedere addirittura 'più europa'. Invece secondo gli altri , cito parole di qualche tempo ...

Golpe finanziario - bomba nell’EuroZona : ecco chi vuole far saltare in aria l’Italia : Golpe finanziario, bomba nell’Eurozona: ecco chi vuole far saltare in aria l’Italia Più che un Golpe finanziario, è un complotto tutto politico quello che punta a rovesciare il governo sovranista di Lega e M5s per mezzo del disastro dell’economia italiana. La partita si sta giocando in questi giorni nelle cancellerie europee. L’Italia sta cercando di tessere una rete di protezione con Francia, Germania, Portogallo e ...

