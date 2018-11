Zocchi | chiesta indagine epidemiologica per miasmi Tmb Salario

romadailynews

(Di giovedì 8 novembre 2018) Roma – “Oggi con il voto favorevole dell’aula- con la particolare eccezione del Movimento 5 Stelle- all’atto che chiede alla Asl Rm1 e al Dipartimento di svolgere un’per valutare gli effetti nocivi per la salute della popolazione colpita daiche provengono dal Tmb, abbiamo aggiunto un altro tassello importante per la vertenza contro l’impianto”. “La popolazione che soffre quotidianamente di disturbi quali irritazione alla gola, agli occhi, difficolta’ a respirare, dermatiti, pruriti e tosse avra’ una risposta certa ai timori sulla propria salute. L’Oms sul punto e’ chiara: vivere nelle vicinanze di un impianto puo’ rappresentare un rischio per la salute dei residenti che vengono inoltre privati di una vita normale rispetto al resto della ...