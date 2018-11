Zimbabwe | 47 morti in scontro fra bus

Colera : epidemia in Zimbabwe - 28 morti : Il Ministero della Salute dello Zimbabwe ha reso noto che si è aggravato il bilancio dell’epidemia di Colera che ha colpito il Paese: al momento le vittime sono 28. Il Ministro della Salute, Obadiah Moyo, ha dichiarato al settimanale “Sunday Mail” che le autorità sanitarie hanno avviato l’utilizzo di nuovi farmaci antibiotici per contrastare l’epidemia. L'articolo Colera: epidemia in Zimbabwe, 28 morti sembra essere ...