Zhang | l' Inter guarda ai mercati globali

Inter - Zhang : «Continueremo a impegnarci sui mercati globali» : Il neo presidente Interista Steven Zhang è atterrato a Shanghai e ha visitato lo stand del club nerazzurro presso il China International Import Expo. L'articolo Inter, Zhang: «Continueremo a impegnarci sui mercati globali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Esultanza Mourinho - il presidente dell'Inter Steven Zhang mette un like al suo video su Istagram : La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non ...

Inter - Zhang soddisfatto : “orgoglioso di questa squadra” : “Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso”. Il presidente dell’Inter Steven Zhang commenta così, con un post su Instagram, il pareggio dei nerazzurri contro il Barcellona in Champions League. Il numero 1 Interista si gode cosi’ i “suoi” giocatori, nel suo esordio in Europa da presidente dopo la nomina dello scorso 26 ottobre. Nella nottata, il figlio di Zhang Jindong ha inoltre dedicato alla ...

Serie A Inter - Zhang : «Orgoglioso di questa squadra» : MILANO - "Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso". Il presidente dell' Inter Steven Zhang commenta così, con un post su Instagram, il pareggio dei nerazzurri contro il Barcellona in ...

Serie A Inter - Zhang : «Questa squadra merita tutto» : MILANO - "Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso". Il presidente dell' Inter Steven Zhang commenta così, con un post su Instagram, il pareggio dei nerazzurri contro il Barcellona in ...

Zhang - orgoglioso di questa Inter : ANSA, - MILANO, 07 NOV - "Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso". Il presidente dell'Inter Steven Zhang commenta così, con un post su Instagram, il pareggio dei nerazzurri contro il ...

Inter : esordio per Zhang al pranzo Uefa : ANSA, - MILANO, 6 NOV - esordio da presidente dell'Inter per Steven Zhang al meeting Uefa con il Barcellona, prima della sfida di Champions League fra i nerazzurri e i blaugrana stasera a San Siro. Il ...

Inter col morale alle stelle - Zhang crede nell’impresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’Inter può sorprendere ancora L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...

Inter col morale è alle stelle - Zhang crede nell’impresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’Inter può sorprendere ancora L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...

Tifosi a Zhang - ama l'Inter come noi : ANSA, - MILANO, 03 NOV - "Ciao Steven, ama l'Inter come noi!". I Tifosi nerazzurri accolgono così il neopresidente Steven Zhang, con uno striscione comparso in curva durante la gara con il Genoa. Per ...

Zamparini : 'Inter - Zhang è la tua fortuna' : Ai microfoni di RMC Sport , Maurizio Zamparini ha spiegato la grande differenza di introiti tra la Juventus e le altre di A ed ha spiegato come la proprietà cinese dell'Inter investirà molto nella società nerazzurra. 'In ...

Inter - Zhang vuole rinforzare la squadra : il sogno è Modric (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale ieri allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-0, in una sorta di scontro diretto anticipato per la zona Champions. Con questo successo i nerazzurri balzano al secondo posto in classifica a ventidue punti, agguantando il Napoli e restando a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Si tratta dei primi tre punti ottenuti dal nuovo presidente, Steven Zhang, il più giovane della storia Interista, ...

Serie A - Inter : Steven Zhang come i Moratti : ... il figlio del "signor Suning" - Zhang Jindong, azionista di maggioranza del club - era salito per la prima volta all'onore della cronaca in occasione del match di chiusura della scorsa stagione di ...

Lazio-Inter - Zhang : “Abbiamo dimostrato cuore e personalità” : ”In questa gara i nostri giocatori hanno dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l’un l’altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%”. In un’intervista concessa ieri a InterTv e pubblicata oggi in versione integrale sul sito del club nerazzurro, Steven Zhang ha commentato la vittoria della sua Inter contro la Lazio. ”La squadra ha ...