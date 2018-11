huffingtonpost

: Imbarazzato (e imbarazzante) silenzio M5S in commissione su risoluzione #Yemen che chiede riconoscimento violazioni… - LiaQuartapelle : Imbarazzato (e imbarazzante) silenzio M5S in commissione su risoluzione #Yemen che chiede riconoscimento violazioni… - sadape54 : Lo Yemen muore, l'Italia promette ma continua nel business delle armi - HuffPostItalia : Yemen, anche per il governo gialloverde vale l'assunto: toglieteci tutto, ma non il business delle armi -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Versano lacrime alla vista della foto della piccola Amal, un corpicino scheletrico che ha cessato di vivere lo scorso primo novembre, ma poi continuano a fare affari con coloro che hanno trasformato lo, per dirla con le parole di Geert Cappelaere, direttore regionale Unicef per il Medio Oriente e l'Africa, "in un inferno per i bambini". Quella innon è una "guerra dimenticata". È una guerra combattuta, dalla coalizione a guida saudita, con armi vendute loro dall'Occidente.Si può disertare, in segno di protesta, la "Davos del deserto". Esternare dichiarazioni indignate per il brutale assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. Si può addirittura tirare in ballo l'impunibile erede al trono Saud, il principe Mohammed bin Salman.si può fare. Tranne una cosa: bloccare la vendita di armi (Merkel esclusa) a Riyadh. ...