Yamaha | ritorno alle origini con Ténéré 700

MotoGP – Yamaha - scelto il collaudatore per il 2019 : c’è un grande ritorno! : La Yamaha ha selezionato il collaudatore per la stagione 2019 di MotoGP: la casa di Iwata si affiderà al rientrante Jonas Folger Nonostante la Yamaha non abbia ancora diffuso alcun comunicato ufficiale, Massimo Meregalli ha confermato ai microfoni di ‘MotoGP.com’ che la casa di Iwata ha scelto il collaudatore MotoGP per il 2019: Jonas Folger. Il tedesco torna in MotoGP dopo la stagione da rookie vissuta nel 2017, tutto sommato ...