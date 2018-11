Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage

Gadget a 0.99€ e smartphone Xiaomi a prezzi incredibili : Ecco la Promo 11.11 Honorbuy! : Honorbuy non ha certamente bisogno di presentazioni perché nel panorama italiano è da anni uno dei migliori store per reperire smartphone e Gadget dai migliori brand cinesi – Xiaomi in primis – il tutto ovviamente leggi di più...

La modalità “Foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro : pronti a scattare meravigliose foto al buio? : Le scene notturne sono molto apprezzate sia dai fotografi professionisti che da tutti coloro i quali decidono di affacciarsi al mondo della fotografia […] L'articolo La modalità “foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro: pronti a scattare meravigliose foto al buio? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 promette di stupire in fatto di hardware : Abbiamo da poco assistito alla presentazione ufficiale del top di gamma della serie bezel-less di Xiaomi, che subito l’azienda cinese si mette a lavoro per sfornarne un altro. Stiamo parlando del prossimo Xiaomi Mi 9, leggi di più...

Xiaomi Mi 8 Pro arriva finalmente in Europa - evento fissato per l’8 novembre a Londra : Forse in tanti non conosceranno lo Xiaomi Mi 8 Pro, o forse lo conosceranno come Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Infatti il Mi 8 Pro non è altro che la versione top della gamma Mi leggi di più...

Confronto Xiaomi REDMI NOTE 6 PRO vs REDMI NOTE 5 (Pro) : quale dei due acquistare? : In questo Confronto XIAOMI REDMI NOTE 6 Pro vs REDMI NOTE 5 (Pro) mettiamo sotto al microscopio entrambi i dispositivi per un Confronto alla pari su fotocamera, autonomia, ricezione, performance, scheda tecnica e design. Un leggi di più...

Xiaomi a gonfie vele : Mi Store a Venezia - Mi 8 Pro in Europa e presenza in 82 mercati globali : Xiaomi si appresta a concludere un 2018 straordinario aprendo un nuovo Mi Store in Italia e lanciando un Mi 8 Pro in Europa. L'articolo Xiaomi a gonfie vele: Mi Store a Venezia, Mi 8 Pro in Europa e presenza in 82 mercati globali proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi - ecco le nostre impressioni : Abbiamo testato per un paio di settimane il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, con 6 porte e in grado di erogare 60W. L'articolo Abbiamo provato il caricabatterie Quick Charge 3.0 di Xiaomi, ecco le nostre impressioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ROIDMI XCCQ01RM sfida i prodotti più costosi : ecco la nostra prova : Abbiamo provato l'aspirapolvere ROIDMI XCQ01RM, che si pone come soluzione economica ai prodotti Dyson. Scoprite come funziona nella nostra recensione. L'articolo Xiaomi ROIDMI XCCQ01RM sfida i prodotti più costosi: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T - Pocophone - Xiaomi e smartwatch a 26€ con questa promo su GearVita! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone, acquistare una smart band o più semplicemente se avete voglia di qualche accessorio Hi-Tech a pochi euro, questo è il momento giusto per approfittare della pazzia di leggi di più...

Xiaomi REDMI NOTE 6 PRO Recensione : BEST-BUY - ma attenti al notch : XIAOMI REDMI NOTE 6 Pro è un telefono che non ha bisogno di presentazioni: con la sua presenza ufficiale nel nostro paese, l’azienda cinese è apprezzata sia dagli entusiasti della tecnologia che dai neofiti, proponendo leggi di più...

Smartphone Android in offerta oggi 27 ottobre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2 e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi MIX 2. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 ottobre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2 e tanti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia il proiettore laser Wemax One e un subwoofer su Youpin : Xiaomi lancia un nuovo videoproiettore laser e un subwoofer Wemax S1 sulla propria piattaforma Youpin, a un prezzo decisamente impegnativo. L'articolo Xiaomi lancia il proiettore laser Wemax One e un subwoofer su Youpin proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 non avrà un lettore di impronte posteriore - lo conferma un video ufficiale : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 3 arriva la conferma della presenza del lettore di impronte nel display, insieme a un sample fotografico. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 non avrà un lettore di impronte posteriore, lo conferma un video ufficiale proviene da TuttoAndroid.