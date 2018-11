Xiaomi Mi 8 | Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S ricevono la Night Mode con la nuova beta

Xiaomi Mi 8 Explorer : primo teardown e test di resistenza : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, di cui avevamo già parlato in un precedente articolo, è uno degli smartphone dal design più interessante di questo periodo. Infatti, oltre ad un comparto hardware degno di nota (Snapdragon leggi di più...

Doppio test per Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - che se la cava bene nelle mani di JerryRigEverything : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition finisce nelle mani di JerryRigEverything, che oltre al consueto durability test ci mostra parte del suo interno.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition vs Vivo X21 - sensori integrati nel display a confronto : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition e Vivo X21 dispongono entrambi dello stesso sensore di impronte digitali integrato nel display, ma come mai non funzionano allo stesso modo? Scopriamo le differenze in questo piccolo confronto.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceve Android 9 Pie nella versione beta cinese : Android 9 Pie arriva anche su Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, al momento solo con la versione China Developer di MIUI 10,

Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : una vera star (con qualche peccatuccio) : Ecco la nostra Recensione di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, uno smartphone che lascia senza parole per quanto è bello. Potente e completo ma con scelte poco azzeccate su alcuni componenti, che non gli permettono di rendere al meglio delle sue potenzialità.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition riceverà a breve Android 9 Pie - mentre Mi 8 si tinge di bianco : Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dovrebbe ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie entro la fine di settembre, mentre in Cina arriva una versione bianca di Xiaomi Mi 8.

La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva - e porta il nome di Mi 8 Pro : In precedenza era passato dal TENAA un Mi 8 con un notch meno esteso ed un "nome in codice" inedito. Adesso la variante misteriosa torna a far parlare di sé