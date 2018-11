X Factor | Asia Argento all' attacco | Licenziata con una mail Lodo Guenzi? Mi

CR4 - Asia Argento : «Mi hanno licenziata da X Factor con una mail. Non condivido le scelte di Lodo Guenzi - mi vergogno per lui» : Asia Argento, CR4 La Repubblica delle donne La più grande ingiustizia subita? Il licenziamento da X Factor. Con o senza Corona in testa, Asia Argento siede sempre sul trono della polemica. Ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha fatto cenno proprio al flirt con l’ex «re dei paparazzi» ma soprattutto ha commentato con parole pungenti la propria esclusione dal talent show di Sky Uno, riservando una ...

Asia Argento : "Corona è profondo e matto come me. X Factor? Licenziata via mail" : "Ho visto Fabrizio due volte: stiamo calmi". Asia Argento, ospite da Chiambretti a #CR4 - La Repubblica delle donne" in onda questa sera alle 21.25 su Retequattro, rompe il silenzio sul presunto flirt con Corona. E spiega: "Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l"ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un"attrazione che deriva dal "fascino del male", quanto dal caos. Mi sono fatta l"idea di un uomo profondo, ...

Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor : ‘Mi vergogno un po’ per lui’ : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per parlare di Lodo Guenzi, il musicista che ha preso il suo posto come giurato a X Factor in seguito alla sua esclusione dopo lo scandalo Bennett. L’attrice ne parla ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, in onda il 7 novembre alle 21.25 su ...

Dopo l’addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi e frequenta Fabrizio Corona : Dopo essere stata costretta a dire addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi: l'attrice e regista, intervistata dal settimanale Chi per parlare della storia d'amore in erba con Fabrizio Corona, ha confermato di voler tornare a lavorare molto presto per superare il periodo difficile che sta affrontando da ormai un anno. Dal caso Weinstein a quello Bennett, passando per la morte del compagno chef Anthony Bourdain, la Argento ...

X Factor - Dario Argento : 'Asia era la più brava - c'è un complotto contro di lei' : ' Asia sta molto bene , ride, scherza ed è piena di vivacità. Mi è dispiaciuto non vederla ad X Factor, lei era la più brava '. A parlare è Dario Argento , ospite di 'Un giorno da pecora', su Rai ...

Asia Argento dopo l'addio a XFactor verso il serale di Amici : «Trattativa con Maria De Filippi» : Da ' XFactor ' Asia Argento potrebbe approdare al serale di ' Amici '. Asia, come riportato da Leggo.it, ha abbandonato la poltrona di giudice del talent di casa Sky a fianco di Fedez, Mara Maionchi e ...

Dario Argento : "Mia figlia Asia si sta riprendendo. Dolorosa e ridicola la sua esclusione da X Factor" : Dario Argento è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00.prosegui la letturaDario Argento: "Mia figlia Asia si sta riprendendo. Dolorosa e ridicola la sua esclusione da X Factor" pubblicato su Gossipblog.it 31 ottobre 2018 11:55.

Niente X Factor per Asia Argento - l’attrice potrebbe ‘vendicarsi’ : vicina alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi : Asia Argento dopo l’esclusione da ‘X Factor’ potrebbe arrivare ad ‘Amici’: l’attrice italiana potrebbe sbarcare nel talent show di Maria De Filippi Asia Argento, dopo essere stata al centro dello scandalo sessuale scatenato dalle accuse di Jimmy Bennett a suo carico, è stata esclusa da X Factor, in cui avrebbe dovuto essere uno dei giudici. L’attrice italiana ha fatto in tempo a girare le audition ...

X Factor 2018 - le pagelle alla prima serata dei live : Fedez sottotono - Lodo Guenzi spaesato al posto di Asia Argento : X Factor è tornato con un’edizione (perlomeno al debutto) un po’ sottotono. Non c’è più Asia Argento, salutata a inizio trasmissione da Cattelan, ma Lodo Guenzi. Il “biondino” de Lo Stato Sociale si è mostrato un po’ spaesato al suo debutto come giurato. Non ha i tempi televisivi e cerca di compensare parlando, parlando e ancora parlando, diventando assai prolisso. Ogni occasione è buona per citare termini tecnici e nomi ...

X Factor accoglie Lodo Guenzi. E guardate cosa scrive Asia Argento su Twitter : Le selezioni sono finite e ora si inizia a fare sul serio: iniziano i Live di X Factor. Si apre un nuovo capitolo della dodicesima edizione del talent, si concretizza il tanto atteso cambio di giudice,...

Asia Argento 'condannata' e CR7 no : Lodo si vende - ecco chi vince X Factor : ... , se la cavava alla grande nonostante una certa distanza professionale dal mondo musicale. L'attrice ha dimostrato buone capacità, creando una squadra, le band, molto promettente, prima di finire ...

