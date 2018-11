X Factor 12 | la puntata dell' 8 novembre 2018

X Factor 12 - la diretta della puntata dell'8 novembre 2018 : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni dell'8 novembre 2018prosegui la letturaX Factor 12, la diretta della puntata dell'8 novembre 2018 pubblicato su TVBlog.it 08 novembre 2018 22:00.

X Factor 2018 terza puntata : Fedez bacia Chiara Ferragni e inaugura il live con il singolo Prima di ogni cosa : Il terzo live show di X Factor 2018 parte subito con l'esibizione di Fedez con il suo nuovo singolo Prima di ogni cosa , la canzone che il rapper ha scritto per suo figlio Leone. Prima di iniziare va ...

X Factor 2018 terza puntata : riassunto - esibizioni - eliminato 8 novembre : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Ecco di seguito tutte le esibizioni della serata, gli ospiti e chi è stato eliminato. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 terza puntata riassunto: tutte le esibizioni Anastasio con Mio Fratello è figlio unico di Rino Gaetano Emanuele Bertelli con Congratulations di Post Malone feat. Quavo Leo ...

X Factor 2018 stasera - anticipazioni terza puntata Live : brani assegnati e ospiti : X Factor 2018 anticipazioni stasera: cosa succederà nella terza puntata dei Live Le anticipazioni di X Factor 2018 per stasera sono ricercatissime! Tutti vogliono sapere chi saranno gli ospiti della terza puntata ma soprattutto conoscere in anteprima i brani assegnati ai concorrenti. Sperando che questa settimana non ci siano polemiche sulle assegnazioni alle Band: Lodo […] L'articolo X Factor 2018 stasera, anticipazioni terza puntata ...

Terza Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c'è sempre Alessandro Cattelan.

X Factor 2018 - anticipazioni terza puntata : ospiti Fedez e i Sofi Tukker. Renza Castelli a rischio uscita : Cresce l'attesa per il terzo appuntamento con i Live di X Factor 2018 . Dopo il primo tilt della stagione che giovedì scorso ha decretato l'eliminazione dei Red Bricks Foundation , scende a 10 il ...

X Factor 12 - seconda puntata : scintille tra Mara Maionchi e Lodo Guenzi | Video : L’inserimento di Lodo Guenzi nel cast di X Factor 12 non è stato di certo facile. Il leader de Lo Stato Sociale è stato osteggiato prima dal pubblico, che avrebbe voluto la conferma di Asia Argento, e poi dai giudici, in particolare da Mara Maionchi. Lodo, inoltre, ha dovuto confrontarsi con degli artisti che non sono stati scelti da lui. Ecco perché alcune scelte nei Live del talent show appaiono ingiustificate. Il frontman de Lo Stato ...

X Factor 2018 - il meglio dei live del 1 novembre. Tutte le esibizioni e le emozioni della seconda puntata : Ascolti in crescita per la seconda puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, che è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.321.117 spettatori medi, in crescita del+7% rispetto alla settimana scorsa, con 2.327.542 spettatori unici. Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 5,7%. Sky Uno è stato, inoltre, il quarto canale tra il pubblico ...

Seconda Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c'è sempre Alessandro Cattelan.

X Factor 12 - la 2^ puntata del live show trasmessa anche su Tv 8 ma in differita : Bella notizia per tutti i fan di X Factor 12 che non possono re la trasmissione condotta da Alessandro Cattelan in prima visione sui canali a pagamento di Sky. Come ben saprete, siamo giunti alla fase più attesa del programma, quella del live show che viene trasmessa ogni giovedì sera in prime time sui canali a pagamento della pay tv, ma da quest'anno viene trasmessa anche in chiaro su Tv 8, seppur in differita di qualche giorno. [VIDEO] Dove ...

X Factor 2018 seconda puntata : eliminato e riassunto di giovedì 1 novembre : X Factor 2018, la seconda puntata dei Live di giovedì 1 novembre: chi è stato eliminato? Chi è l’eliminato della seconda puntata di X Factor 2018? Anche questa sera al ballottaggio sono finiti i Red Bricks Foundation e stavolta non sono sopravvissuti al televoto. La Band di Lodo Guenzi è stata la meno votata della […] L'articolo X Factor 2018 seconda puntata: eliminato e riassunto di giovedì 1 novembre proviene da Gossip e Tv.

X Factor 12 - la puntata del 1° novembre 2018 : eliminati i Red Bricks Foundation : [live_placement]X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.prosegui la letturaX Factor 12, la puntata del 1° novembre 2018: eliminati i Red Bricks Foundation pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 23:55.