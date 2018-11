WRC | Citroen completa la line-up con una coppia da urlo | Lappi con Ogier nel 2019

motori.ilmessaggero

: RT @citroenitalia: 2005, 1ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën Xsara WRC 2018, 9ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën C3 WRC Congr… - antodamario1982 : RT @citroenitalia: 2005, 1ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën Xsara WRC 2018, 9ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën C3 WRC Congr… - Pezzone73 : RT @citroenitalia: 2005, 1ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën Xsara WRC 2018, 9ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën C3 WRC Congr… - Lelepaolo1 : RT @citroenitalia: 2005, 1ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën Xsara WRC 2018, 9ª vittoria al Rally di Spagna con Citroën C3 WRC Congr… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) PARIGI -torna a far sognare i tifosi del rally. Nelschiererà non soltanto il, per ora, cinque volte campione del mondo Sébastiencon il fido navigatore Julien...