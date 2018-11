Weelchair curling | Italia pronta per i Campionati Mondiali Gruppo B di scena in Finlandia

sportfair

(Di giovedì 8 novembre 2018) Gli azzurri impegnati da domani nella rassegna di Lohja, le prime tre squadre classificate acquisiranno il diritto di partecipare aiA L’del wheelchairvuole tornare nel gotha internazionale. Dal 9 al 16 novembre la squadra azzurra sarà impegnata a Lohja, in, neiB. Le prime tre squadre classificate in questa manifestazione acquisiranno il diritto di partecipare aiA, che si terranno in Scozia nel marzo del 2019, appuntamento cruciale del nuovo quadriennio in quanto assegnerà già punti preziosi per le qualificazioni alla prossima Paralimpiade di Pechino 2022. Dopo aver guardato da spettatrice le edizioni di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, l’intende tornare a essere protagonista, come accadde otto anni fa a Vancouver 2010, quando perse per un soffio (6-5) contro la Svezia lo spareggio ...