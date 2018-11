Villarosa (M5s) vs Verderami : “Da dove viene questo signore?”. “Villano - usi il suo accento con meno disinvoltura” : Scontro rovente a Omnibus (La7) tra il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa (M5s), e il giornalista del Corriere della Sera, Francesco Verderami. La firma del Corriere definisce “arma di distrazione di massa” la battaglia sulla prescrizione propugnata dal M5s e accusa: “La verità è che il contratto di governo semplicemente non esiste, sarebbe ora che la smetteste con questo teatrino. E non solo quel contratto ...