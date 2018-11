Vieni da me | Remo Girone | il dramma dietro la malattia | ' I medici mi avevano già dato per

Remo Girone a Vieni da me : «Quando ho avuto il tumore c'è chi ha detto che stavo morendo» : Remo Girone si confessa: ho avuto un tumore . Il popolare attore si è raccontato a Vieni da me ricordando anche momenti poco felici della sua vita. Nel corso della puntata del programma condotto da ...

Vieni da me - Remo Girone e la lotta contro il tumore : ‘C’è chi ha detto che stavo morendo’ : “Durante La Piovra ha scoperto di avere un tumore alla vescica. Ne sono guarito, ma c’è chi ha detto addirittura che stavo morendo”. Remo Girone, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda mercoledì 7 novembre, ricorda la sua lotta contro il cancro che lo ha colpito oltre 20 anni fa. L’indimenticato Tano Cariddi della serie tv di Rai1 ripercorre quel periodo difficile della sua vita, segnato anche da ...