Venezuela : Onu - migranti sono 3 milioni : ANSA, - GINEVRA, 8 NOV - Il numero di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela ha ormai raggiunto i 3 milioni , hanno annunciato oggi le Nazioni Unite. Secondo i dati relativi a tutto il mondo resi noti oggi a Ginevra dall'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati e dall'Oim, l'Agenzia Onu per le migrazioni, si stima che i paesi dell'America latina e dei Caraibi ospitano circa 2,4 milioni ...

Venezuela - l euro Onu condanna Maduro e difende i rifugiati Venezuela ni : Scontro tra Onu e Venezuela . L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati , Unhcr , Filippo Grandi ha incalzato ieri il governo Venezuela no , durante la sua visita sudamericana a Bogotá , ...

Venezuela - l'Onu condanna Maduro e difende i rifugiati Venezuela ni : Scontro tra Onu e Venezuela . L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati , Unhcr , Filippo Grandi ha incalzato ieri il governo Venezuela no , durante la sua visita sudamericana a Bogotá, ...

Venezuela : esperti Onu e Osa - sistema sanitario in crisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve