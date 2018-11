Veneto cita dipendente asl Abruzzo

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” in Polesine per la terza ondata della piena del Po : Previsioni Meteorologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’Allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’Allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per ...

Maltempo : in Veneto emesso nuovo avviso di criticità - allarme arancione sul Po : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Non è ancora finito lo stato di criticità idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di Maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” nel Bellunese e lungo il corso del fiume Po : Permane lo stato di Allerta ‘arancione’ nel Bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni Meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili e consistenti nelle aree montane rispetto alla pianura, ha dichiarato l’Allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell’Alto Piave, valida fino alle ore 14 di ...

Pmi : crescita delle srl - in Veneto aumentano fatturato e addetti (2) : (AdnKronos) - A livello provinciale, una crescita particolarmente sostenuta degli addetti si registra in Campania (+7,6%), trainata dal dato relativo alla provincia di Salerno (+20,3%) a cui si contrappone una crescita inferiore all’1% per la Liguria (+0,8%) che sconta il trend particolarmente negat

Pmi : crescita delle srl - in Veneto aumentano fatturato e addetti : Venezia, 4 nov. (AdnKronos) - Sprint delle Srl in Veneto che crescono sia in termini di fatturato (+7%) che di addetti (+4,5%). A livello nazionale incremento degli addetti totali (+4,8%) e del fatturato (+6,9%), e una crescita sia del valore della produzione (+6,9%) che del valore aggiunto (+6,6%).

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per il maltempo - criticità “rossa” e “arancione” : E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) sino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto ...

Maltempo : elettricità - rialimentate oltre 200.000 utenze in Veneto e Friuli (2) : (AdnKronos) - Il lavoro delle squadre, rilevano Terna e e-distribuzione, "prosegue ininterrottamente, malgrado i problemi di accesso nelle aree interessate, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e continuerà fino alla piena normalizzazione del servizio, operando nel r

Maltempo : elettricità - rialimentate oltre 200.000 utenze in Veneto e Friuli : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - In Veneto, alle 15.30 di oggi, circa 51.000 clienti sono ancora disalimentati, di cui 41.700 in provincia di Belluno e 8.600 in provincia di Vicenza. In Friuli Venezia Giulia sono circa 11.500 clienti disalimentati in provincia di Udine. Rispetto alla giornata di lunedì,

Maltempo : elettricità - in TriVeneto rialimentate 120mila utenze (2) : (AdnKronos) - A disposizione delle squadre, circa 900 mezzi speciali e 600 gruppi elettrogeni, tra Terna e E-Distribuzione. I tecnici delle due Aziende stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre, sia da remoto che sul campo, sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energi

Maltempo : elettricità - in TriVeneto rialimentate 120mila utenze : Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Alle 11 di oggi in Veneto sono circa 122 mila i clienti disalimentati mentre in Friuli Venezia Giulia sono circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. E' questa la situazione nelle aree gestite da

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi - numerose criticità : Il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto. La decisione è stata presa visto il perdurare del Maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori. L’Unità di crisi attivata da Zaia, e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha diffuso poco fa un ...

Maltempo Veneto : molte criticita' nell'alto vicentino - evacuate due famiglie : Dopo una nottata trascorsa senza precipitazioni di rilievo, è tornato a piovere nel vicentino questa mattina. La situazione è destinata purtroppo a peggiorare nelle prossime ore, con piogge che si...

Autonomia - Veneto e Lombardia vogliono ‘regionalizzare’ 200mila cattedre : la scuola italiana rischia di avere 2 velocità : Staccare due pezzi dal sistema nazionale, rendendoli autonomi, con programmi personalizzati, stipendi diversi, insegnanti propri. E non due pezzi qualsiasi, ma Veneto (per cominciare) e presto anche Lombardia, due delle regioni più importanti d’Italia: significa “regionalizzare” quasi 200mila cattedre, un quarto del totale del Paese. Per alcuni sarà la grande occasione per rispondere davvero alle esigenze degli istituti, per altri l’inizio della ...

Veneto : assessore Forcolin - con sblocco fondi volano investimenti e crescita : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - “Il via libera dato dal Governo e dal MEF al rilancio degli investimenti degli Enti locali costituisce una risposta concreta, attesa da anni, alle esigenze manifestate più volte dalle autonomie locali ed un volano per l’ammodernamento del Veneto e per la crescita econom