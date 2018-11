Valeria Marini ha una nuova fiamma | ' Ho una relazione Però sono single'

Valeria Marini - un nuovo fidanzato dopo Patrick Baldassarri : la dichiarazione in tv : A qualche mese da 'Temptation Island Vip' la showgirl ha rivelato di avere una relazione sentimentale dal palco del Maurizio...

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick : la confessione da Costanzo : Valeria Marini si è fidanzata e lo ha confessato sul palco del Maurizio Costanzo Show Anche questa settimana Maurizio Costanzo ha creato lo scoop: Valeria Marini ha un nuovo fidanzato! Ospite nella puntata in onda mercoledì 7 novembre 2018, in seconda serata, Valeria è stata la prima con cui il conduttore ha voluto interagire stasera. […] L'articolo Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick: la confessione da Costanzo proviene da ...

Uomini e Donne anticipazioni : Valeria Marini sarà “party planner” : Novità nel cast di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha infatti deciso di arruolare VALERIA MARINI nelle puntate del trono classico del dating show. Scopriamo insieme quale sarà il ruolo della showgirl nel programma pomeridiano di Canale 5. Come segnalato nei nostri post precedenti di anticipazioni, la De Filippi ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale ai tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni; Teresa Langella è quindi stata ...

Verissimo - Valeria Marini : ‘Depressa a causa di Patrick - non l’ho tradito’ : “Mi piace mantenere i buoni rapporti con i miei ex, tranne con una persona sola”. Esordisce così Valeria Marini, ospite nello studio di Verissimo, per parlare del post Temptation Island, di quello che è successo con Patrick Baldassari, del rapporto col tentatore Ivan Gonzalez (novello tronista di Uomini e Donne) e di un periodo buio del suo passato che è tornato a tormentarla. Valeria Marini e la depressione a causa di Patrik “Quando ...

Verissimo - anticipazioni e ospiti 3 novembre : Elettra Miura Lamborghini - Valeria Marini e Alena Seredova : Una puntata tutta al femminile, questo è quello che ha annunciato il nuovo promo di Verissimo che annuncia anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 3 novembre. Il programma di Silvia Toffanin tornerà in onda al solito orario nel pomeriggio di sabato nonostante il lungo fine settimana festivo e quello che è successo per via della frana che sembra li abbia “intrappolati” a Portofino all’interno del castello ...

Valeria Marini ritorna a Uomini e Donne nel ruolo di party planner : Uomini e Donne: Valeria Marini ritorna accanto a Ivan Gonzalez L’arrivo di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli a Uomini e Donne ha portato con se un’altra grande novità: Valeria Marini. E’ un periodo particolarmente fortunato questo per la bionda showgirl, che non solo è riuscita a conquistare (di nuovo) il pubblico di Canale 5 in prima serata grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip con le sue battute e con il suo flirt ...

