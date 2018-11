: Usa, norme più rigide richieste asilo - NotizieIN : Usa, norme più rigide richieste asilo - Cyber_Feed : • Cyber News • #Usa, norme più rigide richieste asilo - TelevideoRai101 : Usa, norme più rigide richieste asilo -

Trump intenderebbe firmare entro venerdì, prima di partire per Parigi, un provvedimento per irrigidire lesulla richiesta d'. Lo scrive il WSJ,citando fonti dell'amministrazione. La direttiva prevede che chi vuole chiederelo faccia a un punto di ingresso lungo il confine, negando questa possibilità invece a chi è entrato negli Usa illegalmente. Attualmente chi varca la frontiera ha fino a un anno di tempo per chiedere, indipendentemente dal fatto che sia entrato o no legalmente nel Paese.(Di giovedì 8 novembre 2018)