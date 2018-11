USA | entra in un bar e si mette a sparare sui clienti | “Ci sono molti feriti | anche un

USA - entra in un bar e si mette a sparare sui clienti : “Ci sono diversi feriti” : Un uomo "con la barba e vestito di nero" ha aperto il fuoco all'interno del BorderLine bar&grill di Thousand Oaks, in California, poco prima di mezzanotte (ora locale), mentre si teneva una festa universitaria. Ci sono almeno una ventina di feriti, ma si parla anche di morti. In corso l'operazione di polizia.Continua a leggere

Investimenti ed elezioni USA : meglio concentrarsi sui fondamentali : Al di là dei timori legati ai possibili impatti che l'esito elettorale americano potrà avere sull'economia e sui mercati finanziari, crediamo che l'approccio giusto agli Investimenti debba essere il ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Ci siamo lasciati per la lontananza - caUSAta dai troppi impegni di entrambi" : Elisa Isoardi conferma, in esclusiva, al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, i motivi della sua clamorosa rottura con Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, al quale era legata da quasi tre anni: Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai, il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto che, ...

Midterm USA - Trump : “Stop al diritto d’asilo a chi entra illegalmente nel Paese” : Il 6 novembre si avvicina e l’occasione per rastrellare altri voti è troppo ghiotta. Donald Trump prepara la stretta sul diritto di asilo per i migranti. L’annuncio arriva a cinque giorni dalle elezioni di metà mandato in un intervento in diretta tv alla Casa Bianca del presidente americano previsto nel pomeriggio di Washington. Il presidente, riporta Associated Press citando tre fonti coperte dall’anonimato, annuncerà un piano per negare ...

Dagli USA all'India alla Bce - la politica assedia le banche centrali : Erdogan ha però bisogno di un'economia che corre per restare fedele alla promessa di prosperità su cui regge buona parte del proprio consenso. Il rapporto tra politica e banche centrali non è mai ...

Maltempo Veneto : chiUSA galleria Garda - rientra l’allarme Adige : Allarme rientrato a Verona per l’emergenza sul fiume Adige. Nel pomeriggio è stata chiusa la galleria Adige-Garda. Ha funzionato per 17 ore dalle 23.00 di ieri, permettendo di non far salire i livelli del fiume che era sul punto di esondare in zone ad altissima criticita’ come l’ospedale di Borgo Trento, il centro storico e San Michele Extra. L'articolo Maltempo Veneto: chiusa galleria Garda, rientra l’allarme Adige ...

Alessandro Gassman : "Mio padre mi ha obbligato a fare l'attore - come mia nonna fece con lui. USAvo tranquillanti per entrare in scena" : Alessandro Gassman, che in queste settimane sta spopolando su Rai 1 con la seconda stagione della fiction I bastardi di Pizzo Falcone, si è raccontato nel corso della trasmissione Domenica In del 29 ottobre. Un'intervista a 360 gradi, in cui l'attore ha parlato di affetti, famiglia e lavoro.A proposito della professione d'attore Gassman, figlio del celebre e compianto Vittorio, ha rivelato di essere stato quasi costretto dal padre ad ...

Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli USA prima di entrare nell’aereo : Una scena che sta facendo discutere (e divertire) i social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sale le scalette che portano all’Air Force One, in partenza da Indianapolis, mentre si copre con un ombrello. prima di entrare in cabina, il gesto sotto i riflettori di Trump e che ha costretto una persona dello staff a intervenire. L'articolo Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di ...

USA - trovati altri pacchi bomba : le indagini si concentrano sulla Florida. Trump accUSA i media : dicono falsità : NEW YORK - Siamo arrivati a quota dieci. Tanti sono i pacchi-bomba che una mano anonima ha spedito negli Usa a 9 noti esponenti dell'ala liberal e democratica del Paese. Le ultime tre bombe sono state ...

USA - centrato jackpot record : vinti 1 - 6 miliardi di dollari - : Il fortunato ha giocato una sola schedina nel South Carolina. Tutti gli Sati Uniti sognavano il premio record dal 24 luglio scorso

USAin Bolt chiede troppi soldi ai Central Coast Mariners - potrebbe chiudersi subito il suo sogno del calcio professionistico : Il sogno di giocare a calcio da professionista, per Usain Bolt, sembra esser destinato a rimanere tale, almeno finché le pretese in termini di soldi del recordman del mondo dei 100 metri piani non scenderanno. Il giamaicano, al momento in prova con i Central Coast Mariners (A-League australiana, la corrispondente della nostra Serie A), sta avendo più di qualche problema in relazione all’offerta contrattuale. I Mariners hanno offerto a Bolt ...

Central Coast Mariners - ultimatum ad USAin Bolt : “o firmi o vai via” : Central Coast Mariners alle prese con il caso Bolt, il quale sta riflettendo a lungo sulla sua firma per il club della A-League australiana Si assottigliano le possibilità di vedere il ‘re’ della velocità Usain Bolt giocare nella A-League australiana. A quanto riporta il quotidiano ‘The Sydney Morning Herald’ dopo il periodo di prova il Central Coast Mariners ha avanzato una offerta economica all’otto volte ...

CAROVANA DEI MIGRANTI : 7MILA ENTRATI IN MESSICO/ Ultime notizie - da Honduras verso USA : Trump "Brutte persone" : CAROVANA di MIGRANTI verso gli Usa: dall'Honduras passando per il MESSICO, 7MILA clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:27:00 GMT)