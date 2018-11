Usa | dal diritto di razzolare alle galline in California all’abolizione della schiavitù

Rocco Casalino - video con frasi contro i down riprese dai media e Usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...

Dalle Midterm Usa una lezione al PD : la paura non si rincorre - si combatte : "Non è scritto da nessuna parte che davanti alla paura si debba rincorrere e che non si possa mai cambiare. Non è scritto da nessuna parte che davanti all’ottusità maschilista e omofoba si debba per forza decidere di 'non spaventare i moderati'. È completamente antistorico e anti democratico non urlare ad alta voce che le politiche di chiusura dei porti, degli Sprar e delle frontiere sono politiche razziste e fasciste".Continua a leggere

FINANZA & MERCATI/ Dal voto Usa un altro schiaffo per l'Europa - IlSussidiario.net : I MERCATI sembrano aver reagito bene al risultato delle elezioni di mid-term. Per l'Europa la situazione si fa invece più difficile

Voto Usa - perché l'America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : Un altro punto di contatto è la Cina, sia tra repubblicani che democratici c'è allarmismo sulla crescita dell'economia cinese, accusata anche di rubare idee dell'hi-tech Usa. Su questo fronte sia l'...

Voto Usa - perché l’America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : l’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo. Per questo le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme e di far sì che il miracolo economico americano continui», ha detto confermando anche un rimpasto nei vertici ...

Usa : dallo spinello alla tassa hi-tech - i referendum Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Madre uccide i figli nel sonno in casa : “Volevo salvarli dal padre che abUsava di loro” : Le vittime sono un 18enne e una 16enne, l'unica sopravvissuta alla strage famigliare è la loro sorella minore, una 14enne che è riuscita a scappare. La Madre da tempo aveva ingaggiato una battaglia legale per la custodia dei figli con l'ex marito e padre dei ragazzi, accusandolo di abusi sui figli.--"Volevo salvarli dal padre, meglio morti che con lui", così una Madre si è giustificata davanti agli inquirenti dopo aver ucciso a colpi di pistola ...

Usa - guerra tra scout per la scelta di togliere la parola "boy" dal nome : La scelta di togliere la parola "boy" le ha fatte arrabbiare. E non poco. Così, secondo quanto riportato dalla BBC, le Girl scout hanno addirittura presentato una denuncia contri i Boy scout of America. Per aver cambiato nome. Secondo quanto ricostruito dalla testata britannica, la motivazione dietro alla scelta dei Boy scout sarebbe la volontà di ammettere nei gruppi anche le ragazze. La nuova sigla, quindi, potrebbe essere "scouts Bsa". scelta ...

Dalla profuga al rapper - i nuovi volti dei Democratici al Congresso Usa : Dalla donna più giovane mai eletta al Congresso alle prime musulmane che diventano deputate americane, Dalla rifugiata alla prima nativa americana omosessuale: sono alcuni dei volti nuovi tra i ...

Midterm Usa - dalle musulmane all’under 30 di origine portoricana : vittorie simbolo dei dem. E c’è il primo governatore gay : Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jared Polis. Sono solo alcuni dei nomi vincenti nelle elezioni di Midterm, che incrinano – ma non piegano – l’amministrazione Trump. Il voto rappresenta una prima vittoria dei democratici dopo la sconfitta alle presidenziali del 2016, ma soprattutto fa emergere volti nuovi, spesso donne, rappresentanti di minoranze e comunità spesso finite nel mirino della Casa Bianca nei primi due anni ...

Usa - elezioni Midterm 2018. Segnali dem dal Texas - testa a testa in Florida : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.Secondo i dati diffusi dalla Cnn, i democratici sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera. Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo di ...

Mutui - ecco come impatta l’aumento dei tassi caUsato dallo spread : l’aumento dello spread BTp-Bund oltre i 300 punti base sta avendo un impatto sui Mutui? La risposta è “ni”. Perché bisogna fare una netta distinzione tra chi sta già pagando un mutuo (quindi lo ha sottoscritto prima di maggio, quando sul mercato obbligazionario si è creata una mini-turbolenza) e chi invece si appresta adesso a stipularne uno...