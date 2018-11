Uomo si dà fuoco nel Catanese | è gravissimo

Brescia - si dà fuoco per strada : gravissimo un Uomo di 52 anni : Un uomo di 52 anni si è dato fuoco per strada a Brescia , nella zona della stazione ferroviaria. A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti gli ...

Uomo si dà fuoco per strada : trasportato in ospedale - condizioni disperate : Un Uomo si è dato fuoco questa mattina a Brescia, vicino alla stazione ferroviaria: alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e hanno chiamato i soccorsi. Il 52enne è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. All’origine del gesto sembra ci sia una delusione amorosa. L'articolo Uomo si dà fuoco per strada: trasportato in ospedale, condizioni disperate sembra essere il primo su Meteo Web.