Una smart city nel deserto | governata dalla blockchain

Currant Smart Outlet è Una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa : Da Currant, una startup che realizza dispositivi domestici intelligenti che riducono il consumo energetico, arriva la presa Currant Smart Outlet L'articolo Currant Smart Outlet è una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

È stato presentato - da Una società poco conosciuta - il primo smartphone al mondo pieghevole con display flessibile : Una società californiana poco conosciuta ha presentato a Pechino, in Cina, il primo smartphone al mondo pieghevole e con un display flessibile. La società si chiama Royole Corporation e il telefono si chiama FlexPai. Una volta aperto, presenta un display The post È stato presentato, da una società poco conosciuta, il primo smartphone al mondo pieghevole con display flessibile appeared first on Il Post.

Via Casilina - Roma - : Una smart - è rimasta schiacciata da un pino : Questo pomeriggio poco dopo le 15, una Smart, è rimasta schiacciata dal peso di un maestoso pino crollato in via Casilina a Roma. I due occupanti della vettura, sono deceduti all'istante. A perdere la ...

Tim e Tre aggiornano i listini dei prezzi per gli smartphone a rate : Una vasta scelta di device Samsung e Huawei : Tre e Tim hanno appena diffuso il nuovo listino che elenca i prezzi e le condizioni con cui i clienti potranno aggiungere uno […] L'articolo Tim e Tre aggiornano i listini dei prezzi per gli smartphone a rate: una vasta scelta di device Samsung e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Lumia : Microsoft Research mostra Una smart cover con display e-Ink : Il team di Microsoft Research, durante la conferenza UbiComp 2018 che si è tenuta a Singapore, ha svelato al pubblico un progetto alquanto curioso per gli smartphone targati Lumia. Si tratta, in parole povere, di una smart cover a libro che integra un display di tipo e-Ink (ossia a bassissimo consumo energetico) che permette di osservare le notifiche, il meteo, i suggerimenti di Cortana, le ultime notizie e i dati sul traffico anche se il ...

Samsung e Google lavorano ad Una versione di Android per lo smartphone pieghevole : Samsung sta lavorando con Google per sviluppare una versione speciale di Android da utilizzare sullo smartphone pieghevole "Winner". L'articolo Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Magic UX è Una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone : Magic UX è un'interfaccia che utilizza la realtà aumentata per "collegare" app diverse a uno spazio fisso all'interno del mondo fisico L'articolo Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone 5G stanno arrivando : Una lista [probabile] di quanti lo accoglieranno : La nuova generazione di tecnologia cellulare, nota anche come 5G, è quasi realtà. La più grande ondata iniziale di implementazione 5G sarà probabilmente nel 2019 e 2020 e gli operatori di tutto il mondo stanno gettando leggi di più...

AlpinerX - lo smartwatch che vive in Una piattaforma cloud [by #Alpina Watch] : L’AlpinerX è l’orologio connesso da outdoor per eccellenza. Alimentato da sensori a quintupla tecnologia, misura l’indice UV, la temperatura, l’altitudine, la pressione e la direzione. Perfetto connubio di un classico modello sportivo #Alpina con la tecnologia connessa, l’orologio offre un’ampia gamma di funzioni senza rinunciare all’estetica. Le funzioni dell’AlpinerX sono suddivise in 3 categorie: Ambiente, Corpo, Ora e Notifiche. La prima ...

Amazon Alexa arriva in Italia insieme a Una valanga di smart speaker Echo : Amazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAlexa, l’assistente vocale di Amazon, finalmente parla la nostra lingua, e sbarca in Italia pronta a dare battaglia agli smart speaker Google Home e Home Mini a bordo di una gamma di prodotti della serie Echo decisamente nutrita. Lo ha annunciato Amazon in queste ore: i gadget sono quelli che negli ...

Google vs Aptoide : i tribUnali portoghesi hanno dichiarato che Google non ha il diritto di eliminare Aptoide dagli smartphone : Google, dopo essere stata multata dalla commissione europea per l’incredibile somma di 4,3 miliardi di euro, per aver costretto alcuni produttori di smartphone […] L'articolo Google vs Aptoide: i tribunali portoghesi hanno dichiarato che Google non ha il diritto di eliminare Aptoide dagli smartphone proviene da TuttoAndroid.

The Smart Circle - innovazione e design in Una mostra firmata glo : Sono tre le parole chiave della mostra temporanea battezzata «The Smart Circle powered by glo»: innovazione, semplicità e connessione. Un appuntamento dai mille risvolti in programma a palazzo Serbelloni di Milano dal 18 al 21 ottobre. L’inaugurazione con uno speciale party d’apertura a invito e opiti d’eccezione come Simona Ventura e Diletta leotta, all’interno della serra realizzata nel palazzo e accompagnata dal dj turco Burak Yeter, ...