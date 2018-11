Una frase su ebrei e nazisti imbarazza Casalino | “Recitavo un ruolo” Il prof | “Glielo

Sossio Aruta - bufera per Una frase contro Ursula : 'Devi stare zitta' : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Trucco al GF Vip 3 : “Abbiamo Una coppia da salvare” - la frase sospetta di Jane : Trucco al GF Vip 3? Se lo stanno chiedendo in tanti in questa notte di televoti fra il 5 ed il 6 novembre. Prima che i concorrenti vengano informati che potranno salvare due concorrenti previsti per le nomination, Jane Alexander avvisa Stefano Sala, Benedetta Mazza e Martina Hamdy che non tutto è ancora perduto. “Abbiamo una coppia da salvare”, dice l’attrice. Ed è lecito quindi chiederselo: svista o complotto?-- I concorrenti rimasti al di ...

Elisa Isoardi lascia Matteo Salvini con Una frase di Gio Evan. Il poeta in radio commenta : “Mi stanno ferendo - oggi mi stanno seppellendo” : “Mi stanno ferendo oggi, mi stanno seppellendo”. A parlare a Un giorno da Pecora, la trasmissione di radio1, è Gio Evan, il poeta citato da Elisa Isoardi nel suo messaggio di addio a Matteo Salvini su Instagram. Classe 1988 Evan oggi è finito sulla bocca di tutti, diventato simbolo dell’amore, ormai finito, tra la presentatrice e il ministro dell’Interno. “Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ...

OUTLANDER - Episodio 4x01 : I Fraser iniziano Una nuova vita in America : I signori Fraser sono tornati!Da stasera, infatti, vedremo gli episodi della quarta stagione tratta da Drums of Autumn di Diana Gabaldon. Siete pronti a dare il bentornato a Jamie e Claire?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti:In Giamaica, Jamie e Claire tentano in tutti i modi di salvare il giovane Ian dalle grinfie di Geillis che sta preparando il suo ritorno nel 20° secolo sacrificando il ragazzo.Tra profezie, danze indigene, scontri ...

Tensione tra gli alleati : Una frase di Giorgetti sul reddito di cittadinanza e le forti reazioni M5s. 'Si fa a marzo' : Il sottosegretario leghista parla di 'complicazioni non indifferenti'. Replica del premier Conte: 'Le coperture ci sono, partirà. E Di Maio conferma che entro Natale arriverà un decreto anche sulle ...

“La mia è Una malattia degenerativa”. Vincenzo Mollica - la frase choc dello storico giornalista. “Quando morirò…”. Il dramma del conduttore di “Do re ciak gulp!” : Si tratta di un momento complesso per l’amato giornalista Vincenzo Mollica. Eh sì, perché non deve essere facile per un inviato perdere, seppur non completamente, la vista. Lo storico giornalista di Rai 1, lo ha confessato ai “Lunatici”, presentando il suo nuovo libro: “Ho scelto di misurarmi con gli aforismi perché da tre anni a questa parte ci vedo molto poco. Il giornalista ha parlato del suo ultimo libro, edito da Rai Libri, Scritto a mano e ...

Lucia Orlando del Gf parla della fine della storia con Filippo Contri : Una frase insospettisce : Grande Fratello, Lucia Orlando sbotta sui social: le sue parole su Filippo Contri Lucia Orlando, soprattutto dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha sempre usato i suoi spazi sui social per condividere momenti di vita e pensieri personali con i propri follower. La stessa, dopo aver chiuso con Filippo Contri (conosciuto all’interno della Casa del Gf), […] L'articolo Lucia Orlando del Gf parla della fine della storia con Filippo ...

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da Una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Giulia Provvedi - riceve l’aereo dal fidanzato con Una bellissima frase : Giulia Provvedi, riceve un messaggio dal suo fidanzato Pierluigi Gollini Momenti felici per la concorrente Giulia Provvedi, la quale ha ricevuto dal suo fidanzato Pierluigi Gollini, ecco il Video. Ma chi è il fidanzato di Giulia Provvedi? Gollini ha 23 anni, è nato a Bologna ed è alto 1,88 mt. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Spal, il bolognese ha fatto esperienza al Verona ed all’Aston Villa, ma infine ha trovato la sua ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti blindano Giovanni Tria - come asfaltano Luigi Di Maio con Una frase : È il Corriere della Sera a fornire un succulento retroscena dall'esecutivo, con tanto di sentenza carpita a Matteo Salvini e al suo fedelissimo Giancarlo Giorgetti : 'Per il ministero dell'Economia ...

Bettarini e Nicoletta a Uomini e Donne : Una frase di lei colpisce tutti : Bettarini e Nicoletta nello studio di Uomini e Donne: la Larini colpisce tutti nella puntata speciale di Temptation Island Vip Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, ospiti nello studio di Uomini e Donne per la puntata speciale di Temptation Island Vip, confermano di essere molto innamorati. Per loro c’è pochissimo spazio, in quanto sembra ormai chiaro […] L'articolo Bettarini e Nicoletta a Uomini e Donne: una frase di lei colpisce ...

Salvini cita Mussolini. E la Moretti approva : "È Una frase bellissima" : "È una frase bellissima", dice Alessandra Moretti. "Insomma", commenta sottovoce qualcuno in studio. E la gaffe è servita. Momento imbarazzante per la bella esponente Pd, un passato da parlamentare e oggi consigliera regionale del Veneto. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, l'ex deputata dem si è vista chiedere di commentare la frase pronunciata da Matteo Salvini nel servizio andato in onda pochi istanti prima: "Chi si ferma è ...

Salvini cita Mussolini : “Chi si ferma è perduto”. Gaffe di Alessandra Moretti (Pd) : “È Una bellissima frase” : Gaffe della consigliera regionale del Pd, Alessandra Moretti, nel corso di Dimartedì (La7). Viene mostrata una breve intervista al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita da Palazzo Chigi, pochi minuti dopo la bocciatura della nota di aggiornamento al Def da parte dell’ufficio parlamentare del Bilancio. Il vicepresidente del Consiglio, che indossa una camicia della Marina militare, ribadisce che il governo gialloverde ...

Toninelli - l’ironia dei social dopo la gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E Una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...