Ue taglia le stime del Pil | «Italia fanalino di coda | deficit al 2 | 9%»

L’Ue taglia le stime del Pil - s’impenna il deficit : «Possibili ricadute sulle banche» : Crescita all’1,2% il prossimo anno. Il disavanzo salirà al 2,9% nel 2019 e toccherà quota 3,1% nel 2020. La Commissione: il debito non cala e la deviazione dalle regole sarà più ampia del previsto

L’Ue taglia le stime del Pil - impennata del deficit : “Possibili ricadute sulle banche e rischi di instabilità finanziaria” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

La manovra taglia gli investimenti 4 volte di più della spesa corrente : La manovra punta a rilanciare gli investimenti per spingere la crescita contro-corrente rispetto alla congiuntura. Ma nelle tabelle su spending e riprogrammazioni di fondi la spesa in conto capitale, cioè proprio quella che finanzia gli investimenti, paga un dazio quadruplo rispetto alle uscite correnti: 1,6 miliardi contro 440 milioni...